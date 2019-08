A Csang'o-4 űrszonda leszállóegysége és holdjárója is alvó módozatra kapcsolt a holdi éjszaka idejére szerdán a Kínai Nemzeti Űrügynökség központjának közlése szerint.

A Csang'o-4 űrszonda januárban landolt a Kármán Tódor magyar-amerikai fizikusról, repülőmérnökről elnevezett 180 kilométer széles Von Karman-kráterben és útnak indította a Jáde Nyúl 2 (Yutu-2) elnevezésű holdjárót. Ez a kráter a 2300 kilométer széles Déli-sark-Aitken-medencében fekszik a Hold távoli oldalán.

Both the lander and the rover of China's Chang'e-4 probe switched to its dormant mode for the lunar night on Aug 7. The rover Yutu-2 has driven 271 meters on the far side of the #moon to conduct scientific exploration on the virgin territory. #70YearsOn https://t.co/quZko0P2w3