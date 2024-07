Szilágyi Áronék aranycsatája Dél-Korea ellen - élőben

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Gémesi Csanád összetételű együttes az olaszok, majd Irán legyőzésével jutott be a fináléba, ahol a címvédő, nagy rivális Dél-Korea az ellenfél.

A magyar kardcsapat legutóbb 1988-ban nyert olimpiát, döntőben pedig 1996-ban járt.

A Grand Palais-ban nagyjából ugyanannyi magyar és dél-koreai drukker szurkolt, és itt maradt a bronzmérkőzés után a franciák is.

Az első tust Szilágyi vitte be Pak Szangvon ellen, majd videózás után a másodikat is a magyar kapta, de innen fordított a koreai. A háromszoros egyéni olimpiai bajnok azonban egy bátor akcióval gyorsan egyenlített, majd a következő tust is bevitte. Úgy tűnt, az ötödik is megvan, de videózás után Pak kapta a találatot, aztán 5-4-re nyerte is az asszót.

Rabb következett O Szang-uk ellen, és nagy csatában egyenlíteni tudott, de aztán szintén 4-5-re maradt alul, így 8-10 volt az állás Dél-Korea javára. Szatmári Gu Bongillel vívott először, és csökkentette a hátrányt, ám a rivális három tust is bevitt egymás után, így már 11-15 volt az állás.

Rabb és Pak folytatta, a 22 éves magyar ismét nagyot vívott, az elődöntőhöz hasonlóan, egy tusra feljött, ám a koreai talált kétszer a végén, így 17-20-ra alakult az állás.

Szilágyi Áron és Gu Bongil csörtéje is sok izgalmat tartogatott. A magyar bátor és határozott volt, védés-visszavágásból is tudta csökkenteni a hátrányt. Aztán több kétes helyzetet, majd egy videón visszanézett akciót is a koreainak adtak, ezzel 22-25 volt öt kör után.

Szatmári András három remek találattal gyorsan egyenlített, majd 26-25-nél már a magyaroknál volt az előny. O Szang-uk fordított közbeszúrásaival, de a magyar kardozó higgadt maradt, és visszavette az előnyt. Folyamatosan változott a vezető kiléte, a 30. találatot aztán a koreai vitte be (29-30).

A hetedik párban koreaiak cseréltek, Do Gjongdong került be, és meglepte Rabbot, sorozatban négyszer talált, majd az utolsót is neki adták a videózás után (29-35).