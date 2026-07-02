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Rendkívüli állapot a kocsmákban, kivételes szabályt jelentett be a kormányfő

Infostart / MTI

A törvényben előírt záróránál jóval tovább, az angol és a mexikói labdarúgó-válogatott hétfő hajnali mérkőzésének lefújásáig nyitva tarthatnak az angol pubok.

Az egyszeri engedélyt Keir Starmer brit miniszterelnök személyesen jelentette be csütörtökön. A munkáspárti kormányfő úgy fogalmazott: a hosszabb nyitvatartás jó hír a puboknak és jó hír a szurkolóknak is. „Az egész ország a csapat mögött áll, hajrá Anglia” – tette hozzá Starmer a Downing Street által ismertetett nyilatkozatában.

A mexikóvárosi mérkőzés brit idő szerint hétfő hajnali 1 órakor - közép-európai idő szerint 2 órakor - kezdődik.

A pubok és a meccs nyilvános közvetítésére jogosult egyéb vendéglátóhelyek a csütörtökön bejelentett rendkívüli engedély alapján a jogszabályokban megszabott 23 óra helyett reggel 5 óráig tarthatnak nyitva.

Az angolok Atlantában, az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság szerdai játéknapján Harry Kane két góljával 2-1-re legyőzték a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottját, és így bejutottak a legjobb 16 közé, ahol hétfőn a társházigazda Mexikóval mérkőznek.

Emma McClarkin, a Brit Sör- és Pubszövetség (British Beer and Pub Association, BBPA) vezérigazgatója a nyitvatartási engedély meghosszabbításáról szóló csütörtöki bejelentést kommentálva úgy fogalmazott: a pubok és a szurkolók egyaránt elragadtatással fogadták a hírt, hiszen „mindannyian tudjuk, hogy meccset nézni a helyi ivóban a legjobb”.

McClarkin hozzátette: a világbajnokság rendkívül fontos vendéglátószektor számára, éppen ezért a szövetség nagy örömmel nyugtázza, hogy a kormány meghallgatta a nyitvatartási korlátozásokkal kapcsolatos aggályait és ilyen gyorsan lépett.

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön kezdeményezte azt is, hogy a kormány kedden kezelje elnézően az iskolai hiányzásokat, ha a diákok a hajnali meccs miatt nem mennek be a tanórákra.

„Iskolába oly sokat lehet járni, de világbajnokságot csak négyévente rendeznek, és a gyerekek támogatására is szükségünk van” – fogalmazott Tuchel, felkérve a szülőket, hogy írjanak iskolai igazolást gyerekeiknek keddre. Bridget Phillipson oktatási miniszter azonban nem mutatott lelkesedést a szövetségi kapitány kezdeményezése iránt. Reagálásában kijelentette: a mérkőzés megtekintése, akármilyen későig tartson is, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a gyerekeknek kedden hiányozniuk kell az iskolából.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Rendkívüli állapot a kocsmákban, kivételes szabályt jelentett be a kormányfő

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