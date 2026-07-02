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Az ecuadori Enner Valencia (k) csapattársaival, Pervis Estupinannal (b) és Moises Caicedóval, miután 11-esből berúgta az első gólt a katari labdarúgó-világbajnokság Katar-Ecuador nyitómérkőzésén az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. november 20-án.
Nyitókép: Az ecuadori Enner Valencia (k) csapattársaival, Pervis Estupinannal (b) és Moises Caicedóval, miután 11-esből berúgta az első gólt a katari labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén 2022. november 20-án. MTI/EPA/Friedemann Vogel

Kiesés után: lemondott válogatottságáról az ecuadori csapat gólrekordere

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Enner Valencia azután jelentette be a válogatottságtól való visszavonulását, hogy a vb egyenes kieséses szakaszában a csapat 2-0-ra kikapott Mexikótól.

Enner Valencia, az ecuadori labdarúgó-válogatott gólrekordere a világbajnoki búcsút követően megerősítette, hogy nem lép többet pályára a nemzeti csapatban.

Ecuador a vb egyenes kieséses szakaszának első körében az egyik társrendezővel, a tornán még gólt sem kapó mexikóiakkal találkozott, és szenvedett 2-0-s vereséget. A 36 éves Enner Valencia a lefújást követően kijelentette: utolsó mérkőzését játszotta a válogatottban.

„Egy nagyon szomorú napon búcsúztam tőlük” – utalt játékostársaira és a szakmai stáb tagjaira a rutinos támadó. Hozzátette:

nem ilyen körülmények között szeretett volna elköszönni.

A futballista már tavaly szeptemberben, a selejtezők során is utalt arra, hogy az idei lesz az utolsó világbajnoksága, de azt akkor még nem kötötte egybe azzal, hogy a válogatottban sem szerepel többet.

Enner Valencia 2012-ben mutatkozott be az ecuadori válogatottban, de csak 2013-tól lett a keret állandó tagja. A nemzeti csapatban 109 mérkőzésen 49-szer volt eredményes, az idei vb-n az ecuadoriak mind a négy találkozóján pályára lépett, gólt ezúttal nem szerzett. Tíz vb-mérkőzésén viszont hat gólig jutott: a 2014-es és a 2022-es tornán egyaránt hármat szerzett. Vb-selejtezőkön 15 alkalommal volt eredményes, Copa América-tornákon ötször, további 23 találatát barátságos mérkőzéseken érte el.

Az ecuadori válogatottban Valencia 49 gólos rekordját hosszú ideig nem fenyegeti veszély, a jelenleg aktív honfitársak közül a 25 éves Gonzalo Plata kilenc, míg a 30 éves Michael Estrada nyolc góllal követi őt.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kiesés után: lemondott válogatottságáról az ecuadori csapat gólrekordere

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