Kiesés után: lemondott válogatottságáról az ecuadori csapat gólrekordere

Enner Valencia, az ecuadori labdarúgó-válogatott gólrekordere a világbajnoki búcsút követően megerősítette, hogy nem lép többet pályára a nemzeti csapatban.

Ecuador a vb egyenes kieséses szakaszának első körében az egyik társrendezővel, a tornán még gólt sem kapó mexikóiakkal találkozott, és szenvedett 2-0-s vereséget. A 36 éves Enner Valencia a lefújást követően kijelentette: utolsó mérkőzését játszotta a válogatottban.

„Egy nagyon szomorú napon búcsúztam tőlük” – utalt játékostársaira és a szakmai stáb tagjaira a rutinos támadó. Hozzátette:

nem ilyen körülmények között szeretett volna elköszönni.

A futballista már tavaly szeptemberben, a selejtezők során is utalt arra, hogy az idei lesz az utolsó világbajnoksága, de azt akkor még nem kötötte egybe azzal, hogy a válogatottban sem szerepel többet.

Enner Valencia 2012-ben mutatkozott be az ecuadori válogatottban, de csak 2013-tól lett a keret állandó tagja. A nemzeti csapatban 109 mérkőzésen 49-szer volt eredményes, az idei vb-n az ecuadoriak mind a négy találkozóján pályára lépett, gólt ezúttal nem szerzett. Tíz vb-mérkőzésén viszont hat gólig jutott: a 2014-es és a 2022-es tornán egyaránt hármat szerzett. Vb-selejtezőkön 15 alkalommal volt eredményes, Copa América-tornákon ötször, további 23 találatát barátságos mérkőzéseken érte el.

Az ecuadori válogatottban Valencia 49 gólos rekordját hosszú ideig nem fenyegeti veszély, a jelenleg aktív honfitársak közül a 25 éves Gonzalo Plata kilenc, míg a 30 éves Michael Estrada nyolc góllal követi őt.