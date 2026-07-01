Az Azték Stadionban vb-meccsen legyőzhetetlen a mexikói válogatott

A rendkívüli esőzés miatt egyórás csúszással kezdődött találkozó 22. percében a kolumbiai származású Julián Quiñones: Roberto Alvarado átadását követően a felső sarokba bombázta a labdát.

Kilenc perccel később éppen az ő átadásából Raúl Jiménez megduplázta az előnyt a tizenhatoson belülről leadott lövésével.

Ecuadornak egy igazán jó lehetősége lett volna a szépítésre, de John Yeboah a kapufát találta el.

A mexikói válogatott 1986 óta először tudott nyerni az egyenes kieséses szakaszban. A negyven évvel ezelőtti, hazai rendezésű tornát követően sorozatban hét (!) világbajnokságon túljutott a csoportszakaszon, majd az egyenes kieséses fázisban vívott első találkozóján kiesett. A nyolcadikon, 2022-ben, Katarban, a továbbjutó lengyelekkel azonos pontszámmal harmadik lett és kiesett.

Tovább javította mérlegét az Azték Stadionban, ahol világbajnoki mérkőzésen még soha nem kapott ki.

1970-ben a három csoportmeccset két győzelemmel és egy döntetlennel zárta, majd kikapott az olaszoktól a negyeddöntőben, de nem a fővárosban, hanem Tolucában.

1986-ban a három csoportmérkőzés mérlege ismét két győzelem és egy döntetlen volt, majd a bolgárok elleni nyolcaddöntőt megnyerte 2–0-ra. Az elődöntőbe jutásért tizenegyespárbajban veszített a nyugatnémetek ellen, de San Nicolásban.

Most négy mérkőzése után továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik, története során először nyert meg négy egymást követő világbajnoki mérkőzést.

A mostani tornán a Koreai Köztársaság csapatát Zapopanban gyűrte le, a másik három ellenfelét kedvenc stadionjában.

Az Aztecában eddig tíz vb-mérkőzést játszott, s még veretlen, a mérlege nyolc győzelem, két döntetlen.

A stadionban lélektani előnyben van a remek mérleg miatt a hazai csapat, s még segíti a szinte páratlanul fanatikus szurkolótábora is.

Egy másik tényező a tengerszint feletti magasság: az Azték Stadion több mint 2000 méterrel a tengerszint felett fekszik, és ez a következő fordulóban – bármeddig is menetel Mexikó a tornán, az utolsó, 2026-ban ebben a stadionban játszott vb-mérkőzésen – az ellenfél, akár Anglia, akár a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetét is meg fogja nehezíteni.