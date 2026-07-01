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Mexikói szurkoló a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja második fordulójában játszott Mexikó-Dél-Korea mérkõzésen a guadalajarai Akron Stadionban 2026. június 18-án. Mexikó válogatottja 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Fernando Llano

Az Azték Stadionban vb-meccsen legyőzhetetlen a mexikói válogatott

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ELŐZMÉNYEK

A mexikói válogatott már az első félidőben „elrendezte” az ecuadoriak elleni mérkőzést, a második gól után sejteni lehetett, hogy a dél-amerikai ellenfél már nem tud „visszamenni” a mérkőzésbe. Javier Aguirre csapata bejutott a legjobb tizenhat közé és új rekordot állított fel az Azték-stadionban.

A rendkívüli esőzés miatt egyórás csúszással kezdődött találkozó 22. percében a kolumbiai származású Julián Quiñones: Roberto Alvarado átadását követően a felső sarokba bombázta a labdát.

Kilenc perccel később éppen az ő átadásából Raúl Jiménez megduplázta az előnyt a tizenhatoson belülről leadott lövésével.

Ecuadornak egy igazán jó lehetősége lett volna a szépítésre, de John Yeboah a kapufát találta el.

A mexikói válogatott 1986 óta először tudott nyerni az egyenes kieséses szakaszban. A negyven évvel ezelőtti, hazai rendezésű tornát követően sorozatban hét (!) világbajnokságon túljutott a csoportszakaszon, majd az egyenes kieséses fázisban vívott első találkozóján kiesett. A nyolcadikon, 2022-ben, Katarban, a továbbjutó lengyelekkel azonos pontszámmal harmadik lett és kiesett.

Tovább javította mérlegét az Azték Stadionban, ahol világbajnoki mérkőzésen még soha nem kapott ki.

1970-ben a három csoportmeccset két győzelemmel és egy döntetlennel zárta, majd kikapott az olaszoktól a negyeddöntőben, de nem a fővárosban, hanem Tolucában.

1986-ban a három csoportmérkőzés mérlege ismét két győzelem és egy döntetlen volt, majd a bolgárok elleni nyolcaddöntőt megnyerte 2–0-ra. Az elődöntőbe jutásért tizenegyespárbajban veszített a nyugatnémetek ellen, de San Nicolásban.

Most négy mérkőzése után továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik, története során először nyert meg négy egymást követő világbajnoki mérkőzést.

A mostani tornán a Koreai Köztársaság csapatát Zapopanban gyűrte le, a másik három ellenfelét kedvenc stadionjában.

Az Aztecában eddig tíz vb-mérkőzést játszott, s még veretlen, a mérlege nyolc győzelem, két döntetlen.

A stadionban lélektani előnyben van a remek mérleg miatt a hazai csapat, s még segíti a szinte páratlanul fanatikus szurkolótábora is.

Egy másik tényező a tengerszint feletti magasság: az Azték Stadion több mint 2000 méterrel a tengerszint felett fekszik, és ez a következő fordulóban – bármeddig is menetel Mexikó a tornán, az utolsó, 2026-ban ebben a stadionban játszott vb-mérkőzésen – az ellenfél, akár Anglia, akár a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetét is meg fogja nehezíteni.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az Azték Stadionban vb-meccsen legyőzhetetlen a mexikói válogatott

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