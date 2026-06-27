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Lionel Messi argentin csapatkapitány egy dohai sajtóértekezleten 2022. november 21-én. Argentína másnap Szaúd-Arábia ellen játszik a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának első fordulójában.
Nyitókép: Abir Szultan

Lionel Messit egy kicsit most eldugják

Infostart / MTI

Csak a második félidőben lép pályára a Jordánia elleni vb-csoportmérkőzésen

Lionel Messi csak a második félidőben lép pályára a Jordánia elleni mérkőzésen a címvédő argentin labdarúgó-válogatottban az észak-amerikai világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában.

Az Inter Miami csatárának részleges pihentetéséről Lionel Scaloni szövetségi kapitány beszélt a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

„Messi a kispadon kezdi a mérkőzést. A második félidőben csereként áll be” – mondta Scaloni.

Argentína két mérkőzésen szerzett hat pontjával már korábban biztosította helyét a rájátszásban. A 39 éves Messi mesterhármast ért el az Algéria felett aratott 3-0-s győzelem során, és kétszer volt eredményes az Ausztria elleni 2-0-s siker alkalmával, vagyis csapata eddigi öt találatát kivétel nélkül a nyolcszoros aranylabdás szerezte.

Eddigi hat világbajnoki szereplését tekintve összességében már 18 gólnál tart, amivel abszolút első a vb-k legeredményesebbjeinek örökranglistáján, ahogyan 28 pályára lépésével is a meccsszámok rangsorában.

A Jordánia elleni mérkőzés közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 4 órakor kezdődik Arlingtonban.

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