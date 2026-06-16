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Philadelphia, 2025. július 5.Trevoh Chalobah, a Chelsea (b) és Vitor Roque, a Palmeiras játékosa a labdarúgó klubvilágbajnokság Chelsea - Palmeiras negyeddöntõ mérkõzésen Philadelphiában 2025. július 4-én. A Chelsea 2-1-es gyõzelemmel jutott az elõdöntõbe.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Sérülés miatt kényszercsere az angoloknál

Infostart / MTI

Az egyik védő, Tino Livramento lába vasárnap csúnyán megsérült, ki kell hagynia a vb-t. Helyette a Chelsea játékosa, Trevoh Chalobah lép pályára.

Sérülés miatt kényszerű csere történt az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki keretében: a védő Tino Livramento helyett Trevoh Chalobah-t hívta be Thomas Tuchel szövetségi kapitány.

A Newcastle United játékosa, a 23 éves Tino Livramento a vasárnapi tréningen vádlisérülést szenvedett, s a vizsgálatok után kiderült, hogy nem játszhat a tornán. Már tavasszal is kérdéses volt a szereplése, miután a bajnoki szezon utolsó öt hetét kihagyta, mert a combját fájlalta. A szezonban mindössze 17 bajnokin lépett pályára klubjában, mert kétszer is megsérült a térde. A válogatottban Gareth Southgate irányítása alatt mutatkozott be 2024 novemberében, Thomas Tuchelnél pedig ötször játszott, kétszer kezdőként.

A nemzetközi szövetség szabályai szerint a csapatok – súlyos sérülés esetén – 24 órával az első csoportmeccsük előtt még cserélhetnek a 26-os keretükben, de csak olyan játékos érkezhet, akinek a neve ott volt az előzetesen leadott 55-ös listán. Az angolok szerdán, a legutóbb bronzérmes Horvátország ellen kezdenek a vb-n.

A szigetországi szövetség keddi közlése szerint a Chelsea-t erősítő Chalobah a válogatott Kansas Cityben található bázisára utazik, a keret többi tagja pedig Dallas felé veszi az irányt, ahol Anglia az első meccsét játssza. A futballista egy éve nem szerepelt a nemzeti csapatban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Sérülés miatt kényszercsere az angoloknál

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