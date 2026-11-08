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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Crystal Palace-Liverpool mérkõzésére érkezik Londonban 2026. november 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/David Cliff

Szoboszlait lecserélték

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A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A meccs első gólját Szoboszlai készítette elő, a világbajnok argentin Alexis Mac Allister az ő beadását fejelte a hálóba. A magyar válogatott csapatkapitányát a 69. percben lecserélte Andoni Iraola, Kerkez végigjátszotta az összecsapást.

A Tóth Alexet sérülése és műtétje miatt nélkülöző Bournemouth az Ipswich Town vendégeként aratott 2-1-es győzelemmel gyűjtötte be a három pontot, míg a szezont nagyszerűen kezdő, a forduló előtt harmadik Brighton a Brentford ellen nyert 2-0-ra.

A játéknap meglepetését a Sunderland szolgáltatta, ugyanis hét nyeretlen bajnoki meccset követően 1-0-ra verte a klubvilágbajnok Chelsea-t.

Premier League, 10. forduló:

Crystal Palace-Liverpool FC 1-3 (0-1)

Brighton-Brentford 2-0 (2-0)

Ipswich Town-Bournemouth 1-2 (0-1)

Sunderland-Chelsea 1-0 (1-0)

Nottingham Forest-Manchester City 3-1 (2-0)

Leeds United-Tottenham Hotspur 1-0 (0-0)

Arsenal-Hull City 1-0 (0-0)

Fulham-Newcastle United 1-1 (0-0)

pénteken játszották:

Everton-Coventry City 3-1 (0-0)

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