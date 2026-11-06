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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Gellér Sándor

Infostart / MTI

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Gellér Sándor, 113-szoros válogatott kosárlabdázó.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége pénteki közleménye felidézi, hogy a Püspökladányban született sportoló édesapja, idősebb Gellér Sándor válogatott labdarúgó, kapus volt az ötvenes évek legendás csapatában. Ő maga is ebben a sportágban indult, és egészen az ifjúsági válogatottig jutott, majd a labdarúgást elhagyva választotta a kosárlabdázást.

Gellér Sándor 1966-ban a Honvédhoz igazolt, ahol húsz évig, 1986-ig játszott, 15 bajnoki címnek és nyolc kupagyőzelemnek volt a részese.

A maximalizmusáról híres játékos tagja volt az 1969-es Európa-bajnokságon nyolcadik helyezett magyar válogatottnak, majd a 80-as évek elején játékosedzőként is tevékenykedett a nemzeti csapatnál. Az aktív játék befejezésével sem távolodott el a sportágtól, 1988-ban bajnok lett a ZTE edzőjeként, majd fiatalok egyéni képzésével foglalkozott.

Gellér Sándort a Budapesti Honvéd és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége saját halottjának tekinti.

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