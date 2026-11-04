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Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése elõtti közönségtalálkozón a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 25-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Megérkezett a Ferrari legifjabb szurkolója: megszületett Bianca

Infostart / MTI

Megszületett az első gyermeke Charles Leclerc Forma–1-es versenyzőnek és feleségének, Alexandrának.

A Ferrari 29 éves monacói pilótája a feleségével közösen az Instagram-oldalán jelentette be, hogy kedden világra jött kislányuk, aki a Bianca nevet kapta.

Leclerc a múlt vasárnapi Mexikói Nagydíj után azonnal hazarepült Monacóba, hogy ott lehessen kislánya születésénél. Korábban azt mondta, nem valószínű, hogy kihagyja valamelyik versenyt, de két forduló között mindig igyekszik majd a lehető legtöbbet otthon tartózkodni, s elképzelhető, hogy valamelyik versenyhelyszínről késni fog.

Sok ideje most sincs Leclerc-nek a feleségével együtt ünnepelni, a hétvégén ugyanis Brazíliában folytatódik a világbajnokság.

A monacói pilóta Mexikóvárosban negyedik lett lett, ám a Ferrarinál belső feszültséget okozott, hogy az első körben agresszívan támadta csapattársát, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont, ami miatt a kettős győzelem esélye odalett. Hamilton végül másodikként ért célba, de szerinte az első két pozícióban zárhattak volna, ha Leclerc az elején nem támadja őt.

Az F1-es mezőny tagjai közül legutóbb márciusban a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso (Aston Martin), valamint tavaly májusban a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) lett apa.

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