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BARCELONA, SPAIN - MAY 10: Ferran Torres (R) left winger of Barcelona in action against Aurelien Tchouameni defensive midfield (L) of Real Madrid during the LaLiga week 35 football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Este El Clásico: a Barcelona rekordöntésre, a Madrid „csak” győzelemre vágyik

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A Barcelona különleges rekordot szeretne a vasárnap esti El Clásicón felállítani: a célja, hogy tíz győzelemmel indítsa a bajnoki szezonját, s ezzel felülmúlja a Real Madrid 1968–1969-es csúcsát. Ám az ellenfél is egyre jobb formában van. A meccs 21 órakor kezdődik.

Igaz, a Real vezetőedzője, José Mourinho hangsúlyozta: csapata legutóbbi teljesítményei – a Sevilla és az RB Leipzig elleni 4–1-es győzelmek – nem sokat számítanak egy ekkora horderejű, világszerte kiemelt figyelmet kapó mérkőzésen.

„Jó lendületben vagyunk, jól játszunk, gólokat szerzünk, de a Clásico más.

A korábbi eredményeinknek nincs hatása a mostanira”

– nyilatkozta, s még hozzátette: „Vannak más fontos mérkőzések is a világon, de Clásico csak egy van; ilyenkor megáll a világ.”

A listavezető Barcelonával szembeni hatpontos hátrány kapcsán Mourinho elismerte, hogy a harmadik helyen álló csapata még mindig szokja az ő módszereit, és úgy vélte, korai lenne még összehasonlítani őket a már összeszokottabb együttesekkel.

„Ha levonjuk az előszezont és a válogatott szüneteket, akkor három hónapja vagyunk együtt” – mondta. – „A játékosok még mindig ismerkednek velem és a munkamódszeremmel.”

Pályára lép (várhatóan) az Aranylabda idei 30 jelöltje közül hat játékos – a barcelonai Pau Cubarsí, Rodri és Lamine Yamal, valamint a Real Madrid hármasa: Marc Cucurella, Jude Bellingham és Kylian Mbappé. Ellenben sérülés vagy eltiltás miatt biztosan hiányzik majd Vinícius Júnior és Dani Olmo.

Lamine Yamal májusban, a legutóbbi bajnoki cím megszerzésekor még sérülése miatt a pálya szélére kényszerült, ezért a mai lesz az első mérkőzése a Real Madrid ellen a Spotify Camp Nouban.

A katalánok szerint akár az Aranylabda hétfői megnyerésére is esélyes szélső eddig kilenc mérkőzésen lépett pályára a Madrid ellen: ötször a La Ligában, háromszor a spanyol szuperkupában, egyszer pedig a Király-kupában. Ezek közül négy találkozó döntő volt, amelyeken háromszor ő került ki győztesen. Összességében öt győzelem és négy vereség a mérlege, emellett három gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki.

A mostani a tizedik El Clásicója lesz, kiváló formában várja. Eddig nyolc gólt szerzett és hat gólpasszt adott a La Ligában, a góllövőlista harmadik helyén áll, csupán barátja és csapattársa, Raphinha (12), valamint Mbappé (9) előzi meg.

Mourinho kizárta, hogy radikális taktikai változásokkal próbálja meg Lamine Yamalt semlegesíteni.

„Kiváló játékos, márpedig mi tiszteljük a kiváló játékosokat. Ettől függetlenül nem fogunk mindent a feje tetejére állítani; nem felejtjük el a saját játékstílusunkat” – fogalmazott Mourinho.

Cucurella feladata lesz Lamine Yamal „kikapcsolása”, míg a középhátvéd Cubarsínak jut Mbappé hatástalanítása. A legutóbbi vb gólkirálya az idei szezonban 12 mérkőzésen már 12 gólt szerzett a Real Madrid mezében.

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick úgy véli, csapata készen áll a Real elleni rangadóra, ugyanakkor elismerte: orvosolniuk kell azokat a védekezési hiányosságokat, amelyek a PSG elleni vereséghez vezettek a hét közepén.

A Barcelona támadósora ugyanakkor remek formában van: 12 mérkőzésen 50 gólt szerzett. A védelem stabilitása körül azonban valóban kérdéses, hiszen a spanyol bajnok eddig 15 gólt kapott.

„Az El Clásico más, mint a többi” – mondta Hansi Flick – „Ez a futball legjobb klubmérkőzése. Mindenki ezt fogja figyelni. Bár »csak« három pont szerezhető,

a tét ennél sokkal nagyobb.”

A Barcelona számára a győzelem nem csupán rekordot jelentene, hanem kilencpontos előnyt a Real Madriddal szemben.

Mourinho legénysége számára a sorozat megszakítása három pontra csökkentené a hátrányt, és olyan jelentős pszichológiai lökést adna, amely újraéleszthetné a hazai bajnoki cím megszerzésébe vetett reményeket.

Vasárnap reggelre kétségessé vált Thibaut Courtois játéka. Így írt a Marca: „Thibaut Courtois számára még nem zárult ki az El Clásico lehetősége. A Real Madrid vasárnap reggel jelentette be, hogy a kapust influenza miatt kivették a keretből, ám a belga játékos elszánt: az utolsó pillanatig mindent megtesz azért, hogy ott lehessen a Barcelona elleni mérkőzésen.

– Meglátjuk, hogyan alakul a helyzet a következő órákban, és jobban érzi-e magát. Ha igen, akkor elrepül Barcelonába” – árulták el a Valdebebasnál tartózkodó források. – Meglátjuk, sikerül-e teljesen felépülnie, és elérnie a gépet” – tették hozzá.

Bár a klub jelentése szerint a kapus nem tart a csapattal, az utazás lehetősége továbbra is nyitott, feltéve, hogy állapota a következő órákban javul. Courtois nem hajlandó feladni; kész a végsőkig küzdeni, hogy pályára léphessen egy olyan mérkőzésen, amelyet semmiképpen sem szeretne kihagyni.”

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Kezdőlap    Sport    Este El Clásico: a Barcelona rekordöntésre, a Madrid „csak” győzelemre vágyik

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