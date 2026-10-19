Marco Rossi kimondta: lehet, hogy a B-liga jobb lenne

Az interjúban a legutóbbi válogatott mérkőzés kapcsán szóba került Tóth Milán esete is, aki az ukránok elleni, nagyszombati Nemzetek Ligája-találkozón gólt szerzett, majd a hétvégén súlyos sérülést szenvedett.

Marco Rossi elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket, és mielőbbi felépülést kíván a játékosnak. A mérkőzés első félidejében Tóthnak ugyan akadtak nehézségei, de a kapitány úgy látta, érzi a játékot, ezért a szünetben úgy döntött, további lehetőséget ad neki, a találkozó alakulásától függően. A döntés végül kifizetődött, hiszen a támadó megszerezte a gólját.

Rossi hangsúlyozta, hogy mérkőzés közben nem a statisztikai adatokra, hanem elsősorban az ösztöneire hagyatkozik. Természetesen meghallgatja a stábtagjai véleményét is, a végső döntést azonban neki kell meghoznia.

A helyzet kapcsán José Mourinho egyik történetét is felidézte. A portugál edzőtől egyszer egy újságíró megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy a becserélt játékosai rendre gólt szereznek vagy gólpasszt adnak. Mourinho válasza egyszerű volt: szerencse. Rossi szerint a kérdésben valamiféle következetességre lenne szükség, hiszen ha elfogadjuk, hogy a szerencsének szerepe van a futballban, azt is el kell fogadnunk, hogy máskor éppen ez a tényező hiányzik a csapat mellől.

Rossi az Ukrajna elleni két mérkőzést összehasonlítva hangsúlyozta, hogy

a nagyszombati találkozón a magyar válogatott egyáltalán nem játszott jobban, mint az első, vereséggel végződő összecsapáson.

Szerinte a különbséget néhány kulcsfontosságú játékhelyzet és apró részlet jelentette. Budapesten a magyarok, Nagyszombatban az ukránok találták el a kapufát, és néhány centiméter is elég lett volna ahhoz, hogy másként alakuljon az eredmény.

A szövetségi kapitány szerint a csapat felkészülhet a különböző játékhelyzetekre, és dolgozhat az apró részleteken, de mindig lesznek olyan pillanatok, amelyeket nem lehet irányítani. Hozzátette, nem akarja egyszerűen a szerencsével magyarázni a történteket, és nem is keres kifogásokat: igyekszik a lehető legtárgyilagosabban értékelni a teljesítményt, amelyhez a véletlen szerepének figyelembevétele is hozzátartozik.

Rossi nem lát sok pozitívumot abban, hogy a négy Nemzetek Ligája-mérkőzést tizenegy nap alatt kellett lejátszani. Úgy véli, az UEFA a klubok kérésének próbált eleget tenni az új rendszerrel, hiszen azok rendszeresen a túlzsúfolt versenynaptárra panaszkodnak. A kapitány szerint azonban kérdéses, hogy valóban a válogatott mérkőzések jelentenek-e túl nagy terhelést, hiszen az Európa- vagy világbajnokság nélküli években a nemzeti csapatok mindössze tíz találkozót játszanak.

A szeptemberi és októberi válogatott időszak összevonásával ugyan két hétig együtt dolgozhattak, ám ennek ára az volt, hogy tíz-tizenegy nap alatt négy mérkőzést kellett lejátszaniuk. Rossi szerint ez még a klubfutballban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet a játékosoknak.

A négy mérkőzés tapasztalatai kapcsán a szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy nem ragaszkodik egyetlen játékrendszerhez sem. Magyarországi pályafutása során 2012-ben négyvédős felállással kezdett, később azonban áttért a háromvédős rendszerre.

Mindig az határozza meg a választását, hogy milyen játékosok állnak rendelkezésére.

Rossi szerint szövetségi kapitányként egészen más helyzetben van, mint egy klubedző, hiszen kizárólag magyar futballisták közül válogathat, és nem igazolhat tetszés szerint olyan játékosokat, akik tökéletesen illeszkednek az elképzeléseibe. Feladata ezért az, hogy a rendelkezésére álló keretből kiválassza a legjobbakat, és megtalálja a számukra legmegfelelőbb játékrendszert.

Rossi klubedzőként először kiválaszthatná a számára leginkább megfelelő játékrendszert, majd ahhoz igazítva építhetné fel a keretét. Szövetségi kapitányként azonban fordított a helyzet: a rendelkezésére álló játékosok képességeihez kell igazítania a taktikát. Hozzátette,

nem szeretne minden kerethirdetéskor tíz új futballistát behívni, mert ezzel éppen a válogatott egyik legnagyobb erősségét, a csapategységet veszélyeztetné.

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, Rossi szerint az egyik legnagyobb erőssége, hogy már fiatalon kivételesen jól ismerte fel és értelmezte a játékhelyzeteket. Pontosan érzi, mikor kell megindulnia, megállnia, helyezkednie vagy lassítania a játékot, ezért a kapitány úgy véli, ezeket a döntéseket nem kell megtanítani neki, hanem hagyni kell, hogy a megérzéseire támaszkodva futballozzon.

A szövetségi kapitány tisztában van azzal, hogy a leginkább ismert magyar játékosként sokan Szoboszlaitól várják a mérkőzéseket eldöntő megmozdulásokat, ez azonban nem sikerülhet mindig. Rossi számára fontosabb a középpályás hozzáállása és az, ahogyan a csapatért dolgozik.

Rossi arról is beszélt, hogy nagyra értékelte, hogy Csányi Sándor, az MLSz elnöke személyesen látogatta meg Telkiben a Grúzia elleni mérkőzés előtt, amikor a válogatottnak két találkozó után mindössze egy pontja volt. Kiemelte, hogy Csányi Sándor mindig is bízott benne, és ezúttal is megerősítette a támogatásáról.

A kapitány elárulta, hogy az MLSZ elnöke egyszer már maga is megkérdezte tőle, miért kell újra és újra elmondania, hogy bízik benne. Rossi szerint Csányi Sándor ezúttal is a rá jellemző kedves, közvetlen módon biztosította a bizalmáról. Ugyanakkor pontosan tisztában van a futball írott és íratlan szabályaival: ha egy csapat hosszabb ideig nem nyer, előbb-utóbb változásra van szükség, ennek pedig a legegyszerűbb módja az edzőváltás.

Rossi a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen szerzett hét ponttal kapcsolatban elmondta, hogy sem elégedettnek, sem csalódottnak nem érzi magát. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a hazai vereséggel induló sorozat után továbbra is a magyar válogatott kezében van a sorsa: ha Grúziában legalább döntetlent játszik, majd legyőzi Észak-Írországot, feljut az A-ligába.

A szövetségi kapitány szerint azonban a legmagasabb osztályba kerülés nem feltétlenül jelent előnyt.

A magyar válogatott már kétszer szerepelt az A-ligában, ahol többek között Olaszországgal, Németországgal és Angliával, később pedig a hollandokkal és a németekkel is megmérkőzött. Felidézte azt is, hogy a törökök elleni osztályozón ezúttal az ellenfél harcolta ki a feljutást, ám ezt követően sorozatban négy vereséget szenvedett, ami Vincenzo Montella szövetségi kapitány állásába került.

Rossi ezért felvetette, valóban az szolgálja-e leginkább a magyar futball érdekeit, ha a válogatott visszajut az A-ligába. Mint mondta, amikor a csapat a világ legjobb válogatottjai ellen játszik, a súlyos vereségek komoly kritikákat váltanak ki, miközben a pozitív eredmények hamar feledésbe merülnek. Példaként említette a hollandok elleni 1–1-es döntetlent, amely szerinte jól mutatja, hogy a magyar csapat az erősebb ellenfelekkel szemben is képes jó teljesítményre.