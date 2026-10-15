Elit hoki-vb rendezése felé kacsintgat Budapest

A Magyar Jégkorong Szövetség benyújtotta szándéknyilatkozatát a 2031-es férfi elit-világbajnokság megrendezésére. A következő időszak feladata annak felmérése, hogy milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel készülhet megalapozott budapesti rendezési pályázat.
Mint a szövetség portálja hangsúlyozza, a férfiválogatott 2027 tavaszán, a sportági szövetség 100. születésnapjának évében sorozatban harmadszor szerepelhet az elit-világbajnokságon, a szurkolók pedig újra és újra megmutatják, milyen erős közösség áll a csapat mögött.
A pályázat előkészítéséről a Magyar Jégkorong Szövetség
már egyeztetett az állami sportirányítás és Budapest vezetésével is. Mindkét fél nyitott a kezdeményezésre;
a következő időszak feladata a rendezés feltételeinek és az együttműködés kereteinek részletes kidolgozása.
Magyarország mellett Csehország és Nagy-Britannia is jelezte rendezési szándékát a 2031-es világbajnokságra. A hivatalos pályázatok benyújtásának határideje 2027. január 11., a rendezési jogról a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) 2027. május 27–28-án, Düsseldorfban tartandó éves kongresszusa dönt.
A két, egymáshoz közeli helyszín az MVM Dome és a Papp László-aréna lenne, egyik 18 500, másik 10 215 nézőt fogadna.
A tervezett edzéshelyszínek a Tüskecsarnok és a Vasas Jégcentrum lennének.
A tornát 2031. május 9. és 25. között rendeznék meg, a késő tavaszi időpont a főváros egyik legvonzóbb arcát mutathatná meg a nemzetközi közönségnek.
Jelentős bevételt várnak a rendezéstől.
A folyamat további állomásai:
- 2027. január 11.: a hivatalos pályázat benyújtásának határideje.
- 2027. február: a pályázatok áttekintése az IIHF illetékes bizottságában.
- 2027. március–április: pályázói prezentációk és esetleges helyszínlátogatások.
- 2027. május 27–28.: a rendező kijelölése az IIHF éves kongresszusán, Düsseldorfban.