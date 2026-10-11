Szoboszlai kihagyja a mai rangadót, sérülés áll a háttérben

Combhajlítóizom-húzódás miatt még a meccskeretbe sem került be Szoboszlai Dominik a Liverpool Manchester City elleni angol bajnoki rangadóján. A válogatott csapatkapitányának hiányát Andoni Iraola vezetőedző is megerősítette a találkozó előtt – írja az index.hu.

A szakvezető tájékoztatása szerint a magyar középpályás a megerőltető mérkőzésterhelés következtében nincs százszázalékos állapotban, a combja meghúzódott, így a szakmai stáb nem kockáztatta a játékát.

A Liverpool kezdőcsapatában ugyanakkor ott van a másik magyar válogatott játékos, Kerkez Milos.

A meccs fél 6-kor kezdődik.