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Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Vízilabda-botrány: sztrájkol a válogatott, az elnök távozását követelik Szerbiában

Infostart

Sztárjátékosok se hajlandóak visszatérni a legutóbbi három olimpián győztes szerb vízilabda-válogatottba, hónapok óta húzódik a viszály az új elnökkel.

A botrány még áprilisban kezdődött, miután az új elnök, Slobodan Soro a kinevezését követően többször is lekicsinylően nyilatkozott a válogatott által elért sikerekről. Soro szerint ezeket a sikereket inkább a körülmények és az adott pillanatok befolyásolták, mintsem a csapat minősége – írja a 24.hu.

Uros Stevanovic szövetségi kapitány közvetlenül ezután lemondott, a látékosok pedig nyilvános nyilatkozatban határolódtak el az elnök kijelentésétől.

„Válogatottunk, mint Szerbia legtöbb trófeát nyert nemzeti csapata, megérdemel egy olyan szövetségi elnököt, aki méltó mindarra, amiért eddig küzdöttünk, aki megvédi érdekeinket, kiáll értünk, értékeli az elért eredményeket, és ösztönzi a további trófeák elnyerését. Büszkék vagyunk mindenre, amit a szerb válogatottban elértünk – minden mérkőzésre, minden győzelemre, de minden nehéz pillanatra is, ami erősebbé tett minket csapatként” – írták közleményükben a játékosok.

„Jelenlegi Európa-bajnokként és háromszoros olimpiai bajnokként hisszük, hogy eredményeinkkel világosan megmutattuk, kik vagyunk, és mit képviselünk. A szerbiai vízilabda elmúlt tíz éve kétségtelenül sportágunk történetének egyik legsikeresebb időszakát képviseli. Pályafutásunk során a tisztelet, a méltóság és a fair play elvei vezéreltek minket.

Ezt a tiszteletet mindenki iránt megmutattuk, beleértve Slobodan Sorót, a szövetség jelenlegi elnökét is, még akkor is, amikor a brazil válogatottban játszott, és a legnagyobb versenyeken Szerbia ellen lépett pályára.

Tanúi vagyunk annak, hogy már akkor is mindent megtett, hogy megállítsa a szerb válogatott útját a legnagyobb sikerek felé, de annak is, hogy ez nem sikerült neki – amit az egész nemzet örömére közösen elért eredményeink is megerősítenek. Sok gondolkodás és kölcsönös megbeszélés után egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy visszalépünk a szerb vízilabda-válogatottól, amíg Slobodan Soro és csapata áll az élén.”

Az új szövetségi kapitány, Vladimir Vujasinovic reménykedett benne, hogy a probléma idővel elmúlik, és a legjobb játékosok visszatérnek a csapatba, ám jelenleg úgy tűnik, a vita nem fog magától megoldódni. Megpróbálta ugyan meggyőzni a játékosokat a visszatérésről, de

nem járt sikerrel, így 12 pólósra – Nikola Jaksic, Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Sava Randjelovic, Djordje Lazic, Nemanja Vico, Nikola Dedovic, Viktor Rasovic, Petar Jaksic, Radoslav Filipovic, Radomir Drasovic, Nikola Lukic – továbbra sem számíthat.

Mindezek után, tekintettel a kialakult helyzetre, a kapitány bejelentette, hogy azzal a kerettel folytatja, amely bronzérmet nyert a tarantói Mediterrán Játékokon, azaz a jövőben továbbra is a fiatalokra épít.

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Kezdőlap    Sport    Vízilabda-botrány: sztrájkol a válogatott, az elnök távozását követelik Szerbiában

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