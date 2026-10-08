Újra Budapestre jön a WWE – itt csapnak össze a pankráció világsztárjai

Közel egy évtizeddel ezelőtt a Papp László Sportarénában láthatta a magyar közönség a WWE legjobbjait, most a szervezet egyik legnagyobb gálája, a Royal Rumble egyik felvezető európai állomását rendezik meg január 24-én az MVM Dome-ban.

Az arénában a tervek szerint olyan szupersztárok lépnek ringbe, mint a jelenlegi vitathatatlan világbajnok Sami Zayn, a közönségkedvenc Cody Rhodes, Seth Rollins, a csapat világbajnok The Vision, az amerikai bajnok Trick Williams, Finn Bálor, Jey Uso, Oba Femi, Gunther, Jade Cargill és még sok más pankrátort.

A WWE világsztárjainak küzdelmeit heti rendszerességgel több millióan követik figyelemmel világszerte az egyik streamingszolgáltatón – jó ideje már magyar kommentár is hallható –, Budapesten látványos, egész estés show-val várják a közönséget. A szervezők kiemelték: a fények, a zene, az ikonikus bevonulások, a ringben zajló összecsapások és több ezer rajongó energiája együtt olyan különleges élményt kínál, amelyet nemcsak a WWE régi rajongóinak, hanem azoknak is érdemes átélniük, akik most fedeznék fel a pankráció világát.

Az eseményre a jegyek már elérhetők a Live Nation Hungary oldalán keresztül.