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Takács-Kiss Virág (j) és a japán Tokasiki Ramu a nõi kosárlabda-világbajnokság negyeddöntbe jutásért játszott Magyarország - Japán mérkõzésén a Berlin Arénában 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Történelmi magyar kosárlabdasiker – Takács-Kiss Virág csapatkapitány: bizonyítani akarunk a világ legjobbjai ellen!

Infostart / InfoRádió

Takács-Kiss Virág csapatkapitány a női kosárlabda világbajnokság előtt titokban bízott abban, hogy a nagy bravúr, a nyolc közé jutás sikerülhet a válogatnak. Az InfoRádiónak azt is mondta, az utóbbi években mentálisan nagyon sokat erősödött a csapat, a címvédő Egyesült Államok elleni negyeddöntőben pedig teher nélkül játszhatnak.

Negyven év után újra vb-negyeddöntős a magyar női kosárlabda-válogatott, amelynek csapatkapitánya, Takács-Kiss Virág állt az InfoRádió rendelkezésre az Egyesült Államok elleni negyeddöntő előtt.

A világbajnokság előtt bíztak benne, hogy sikerülhet a legjobb nyolc közé jutás, de tudták, az addig lévő csatáknak sokféle kimenetele lehet, igaz, az elérhető csoportmásodik hely után már számolhattak azzal, ki jöhet szembe az A-csoportból a nyolcaddöntőben; Japán jött, amely ellen sikerült is az áhított győzelem, így teljesült a nagy álom.

Hogy nem ment minden könnyen, arról árulkodik, hogy Völgyi Péter hölgykoszorúja egy súlyos vereséggel indított a párizsi ötkarikás ezüstérmes Franciaország ellen, viszont Nigéria és Korea ellen javított, így jöhetett a Tokióban olimpiai ezüstérmes Japán szembe.

Japánnal egyébként már többször is játszottak Takács-Kiss Virágék, ismerték tehát a kulcsot a győzelemhez,

  • szerették volna kivenni a hárompontos dobásaikat a képletből, valamint
  • a tranzíciós játékukat megállítani.

„Biztosak voltunk abban is, hogy bentről nehezen fogunk tudni kosarakat szerezni, hiszen eddig akárhányszor játszottunk velük, amikor bejött a labda, egyből jöttek ketten-hárman csapdázni, úgyhogy arra készültünk, hogy a gyors indításokat le tudjuk redukálni, utána pedig mi tudjunk indulni rajtuk, rájuk erőltetni a saját játékunkat” – részletezte a játékos.

Hogy miként álltak fel a francia pofonból, arról azt mondta, nem volt egyszerű, de szerencsére nem volt sok idejük rágódni, azonnal a következő mérkőzésre kellett fókuszálni.

„ Úgy mentünk bele a francia mérkőzésbe, hogy tudtuk, milyen erős az ellenfelünk. Nyilván nem feltett kézzel léptünk be, de sajnos ez a mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Viszont azt se felejtsük el, hogy ki volt az ellenfelünk, és milyen erőt képvisel Franciaország, milyen játékosaik vannak. Próbáltunk a célunkra fókuszálni és menni tovább, mérkőzésről mérkőzésre haladni, és természetesen most már látjuk azt, hogy ez nagyon jól sült el.”

A magyar válogatott erőssége az elmúlt évek mentális fejlődésében rejlik, mindig próbálnak csak a következő célra és lépésre fókuszálni, a hibákat nyilván kivenni az előző mérkőzésből.

A következő ellenfél is szóba került: az Egyesült Államok az elmúlt négy világbajnokságot megnyerte, a sportág egyeduralkodójának számít, az ember azt gondolná, lehetetlen küldetés még csak próbálkozni is azzal, hogy egy csapat legyőzze. Valamilyen szinten ezzel Takács-Kiss Virág csapatkapitány is egyetért, de a közvélemény figyelmébe ajánlotta, hogy a magyarokon semmilyen teher nincs, felszabadult játékkal pedig egy nagyon jó mérkőzést lehet játszani, mindent megtesznek majd, amit csak lehet. Felnőttszinten a két csapat egyébként korábban sohasem csapott össze.

Szerinte most – bár „lehetett volna máshogy is” – annak kell örülni, hogy a világ legjobb nyolc csapata között van a magyar női kosárlabda-válogatott.

„Mindenkiben lesz egy kellő izgalom vagy inkább izgatottság, és nyilván bizonyítási vágy is, hogy a világ legjobbjai ellen szeretne nagyon jól kosárlabdázni” – tette hozzá.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Takács-Kiss Virág csapatkapitány: bizonyítani akarunk a világ legjobbjai ellen!

Történelmi magyar kosárlabdasiker
Takács-Kiss Virág csapatkapitány: bizonyítani akarunk a világ legjobbjai ellen!

Takács-Kiss Virág csapatkapitány a női kosárlabda világbajnokság előtt titokban bízott abban, hogy a nagy bravúr, a nyolc közé jutás sikerülhet a válogatnak. Az InfoRádiónak azt is mondta, az utóbbi években mentálisan nagyon sokat erősödött a csapat, a címvédő Egyesült Államok elleni negyeddöntőben pedig teher nélkül játszhatnak.
 

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