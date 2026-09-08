„Ha meg lehet nyerni, megpróbáljuk megnyerni” – Juhász Dorkáék nekimennek az amerikaiaknak

„Kemény meccs volt sok ütközéssel, a túloldalon történt egy sajnálatos sérülés is, jobbulást kívánunk az érintett játékosnak. A második negyedet leszámítva mi irányítottuk a meccset, és végre sikerült húsz alatt tartani az eladott labdákat – nyilatkozta mosolyogva a szakvezető az összecsapást követően. – A második félidőben egyértelműen a saját játékunkat játszottuk. Egy kis ország nagy sikere ez, büszke vagyok a lányokra és a stábomra is, hogy eljutottunk idáig. Mi a WNBA-s Juhász Dorka kivételével nem bajnoki szezonból érkeztünk, hosszú volt a nyár és a játékosok sokat pihentek, így tudtam, hogy a vb eleje arról fog szólni, hogy felvegyük a ritmust.”

A magyarokra csütörtökön az elmúlt négy világbajnokságot megnyerő és 33 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak várnak, ezzel kapcsolatban Völgyi Péter közölte:

„Világsztárok ellen fogunk játszani, tény, hogy nem mi leszünk az esélyesek. Mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük az amerikaiak dolgát” – tette hozzá.

A 23 pontjával a meccs emberének választott Lelik Réka azzal kezdte, hogy hihetetlen csapatteljesítmény eredményezte a diadalt. „Ez igazi csapatmunka volt, csupa nagy betűvel. Nagyon jó a kémia közöttünk, segítünk egymásnak, sokat kommunikálunk. Nagy szó, hogy sikerült a japánokat 65 pont alatt tartani. Az amerikaiak egyértelműen a világ legjobb csapata, izgatottan várjuk a csütörtököt” – fejtette ki.

A tíz pontot dobó Juhász Dorka szerint a magyarok úgy is magabiztosan vezettek az első félidőben, hogy ő csak négy pontot szerzett húsz perc alatt. „Ez azért lehetett, mert minden poszton extraklasszis játékosaink vannak” – mondta az MTI-nek az elmúlt Euroliga-idény legjobbja. „Tudtuk, hogy felkészülnek belőlünk, és a belső posztot jobban fogják védeni, de Lelik Réka extra teljesítménnyel beindította nekünk a mérkőzést, a második félidőben pedig Kiss Virág is extrán játszott.

Magabiztosan odaálltunk, bedobtuk a hármasokat, le a kalappal a csapat előtt, nagyon büszke vagyok rájuk. Én csak próbáltam asszisztálni, ahogy tudtam”

– nevetett Juhász Dorka.

A Galatasaray centere kitért arra, hogy Japánnak nem volt igazán esélye a fordításra.

„Az előző mérkőzések felkészítettek bennünket rendesen, a mai önbizalmunkhoz kellett a Nigéria és a Dél-Korea elleni meccs is. Végig nyugodtak voltunk, nem volt rajtunk nyomás, és nem mi voltunk stresszhelyzetben. Megkockáztatom, hogy talán megszereztük a világbajnoki rutint. Most pihenünk egyet, aztán örömmel, szívvel és lélekkel nekimegyünk a negyeddöntőnek. Meglátjuk, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt az amerikaiakkal, ha meg lehet nyerni a meccset, akkor megpróbáljuk megnyerni. A csoportkörben az olaszoknak volt esélyük ellenük a győzelemre, agresszívan oda kell állni, és közben élvezni, hogy a világ legjobb nyolc csapata között vagyunk” – jelentette ki Juhász Dorka.