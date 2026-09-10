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Völgyi Péter, a Diósgyőr vezetőedzője a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjében játszott DVTK HUN-Therm - Villeneuve dAscq mérkőzésen a diósgyőri DVTK Arénában 2024. március 6-án. A DVTK 7358-ra kikapott, így a francia együttes jutott a legjobb négy közé.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Kosárkapitány a történelmi meccs előtt: titokban ezért jöttünk

Infostart / InfoRádió

Völgyi Péter szerint több nehéz pillanata is volt a magyar női kosárlabda-válogatottnak a világbajnokságon, de nagyon büszke arra, hogy a csapata a nyolc közé jutott. A szövetségi kapitány azt is mondta az InfoRádiónak, hogy az amerikaiak elleni negyeddöntőben már nincs veszítenivalójuk.

Kis ország nagy szívvel kosárlabdázik – így foglalta össze a magyar női kosárlabda-válogatott nyolc közé jutását Völgyi Péter szövetségi kapitány az InfoRádióban az amerikaiak elleni vb-negyeddöntő előtt.

„Olyan váratlan eredményt értünk el, amiben nagyon reménykedtünk, és titokban ezért is jöttünk ide, de azért rengeteg nehéz pillanatunk volt, és rengeteg buktatója lehetett volna ennek a történetnek, de tényleg nagyon büszkék vagyunk, hogy idáig sikerült eljutnunk. És még nem zárult le számunkra a világbajnokság, hiszen Amerika ellen játszhatunk a négybe kerülésért” – mondta.

A nyitó, francia mérkőzés megítélése szerint ráment arra, hogy edzőmérkőzés legyen, hiszen minimális felkészülési mérkőzésük volt a világbajnokság előtt, a francia csapatnak a játékosai a WNBA-ből jönnek, akik talán a legjobb formában kell, hogy legyenek jelen pillanatban, „és amúgy is egy nagyon egységes, fizikálisan jó csapat, úgyhogy tudtuk, hogy nem sok esélyünk van, viszont bíztam abban, hogy a francia mérkőzést felhasználva tudunk olyan formába lendülni, hogy Nigéria ellen eredményesek tudunk lenni”.

Az első győzelem megadta az önbizalmukat, azt a lökést, amit várt, és azzal, hogy az első győzelmük után már továbbjutást ünnepelhettek, hiszen a másik két mérkőzés úgy alakult, hogy mindenképpen továbbjutottak, így lelkiekben könnyebb volt a folytatásra készülni.

Hogy a tokiói olimpia ezüstérmese, Japán ellen mi volt a kulcs, arról azt mondta,

  • a gyors játék lelassítása és
  • a külső dobások szűrése volt a feladat,
  • védekezésben és támadásban pedig a magassági fölény érvényesítése a gyűrűk alatt.

„Ha a magas játékosainkat megcsapdázták, akkor ki kellett adni a jó kinti dobóinknak, és

onnan betalálni a hárompontos vonal mögül,

ebben kellett az egyensúlyt megtalálnunk. A második negyedben követtük el azt a hibát, hogy gyorsabban akartunk gyorsabban, mint ők, de ettől függetlenül egyértelműen kézben tartottuk a mérkőzést” – fejtegette.

Az amerikai meccsre hangolva elmondta, mindenkiben benne van egész életében, hogy hatalmas élmény lenne az amerikaiak ellen játszani, neki utánpótlás-kapitányként többször is volt alkalma az amerikaiakkal mérkőzni, nehéz feladat is volt. Most úgy áll hozzá: veszítenivalójuk nincs és nem is lehet, még jobban kell játszani, mint Japán ellen, jobban végigvinni a meccset, hogy minél tovább tartani lehessen a lépést.

Mindig felvetődik, hogy vajon mi a jobb egy hosszú bajnoki szezon után szerepelni egy világversenyen, vagy gyakorlatilag egy szünetet követően. Itt most volt egy nyári szünet, de akkor lehetett idő a válogatottnak együtt dolgoznia is, de szerinte

hasznosabb, ha van egy normális felkészülés 10 nap alatt, közvetlenül a bajnokság után, ez az ideális, de valamiért nem így van,

a világversenyek előtt közvetlenül érkeznek a játékosok, és 3-4 nap van az első éles meccs előtt; persze a hosszú szünet sem volna jó.

A vb előtt amiatt izgult Völgyi Péter, hogy nehogy későn ébredjen a csapat Nigéria ellen; amikor kiderült a sorsolás, illetve a menetrend, hogy az első meccset este 9-kor kell játszani és másnap délben újra pályára lépni, elég ijesztő volt, hisz nem volt idő taktikai megbeszélésre sem.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

Az Amerika elleni vb-negyeddöntőre csütörtök 11.30-kor kerül sor, frissülő szöveges tudósításunkat folyamatosan követheti az Infostarton!

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Kezdőlap    Sport    Kosárkapitány a történelmi meccs előtt: titokban ezért jöttünk

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