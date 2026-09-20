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Kármán András pénzügyminiszter beszédet mond a 64. Közgazdász-vándorgyûlés nyitó plenáris ülésén a Hotel Eger konferenciatermében 2026. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kármán András pénzügyminiszter adatokkal reagált Orbán Viktor kötcsei beszédére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar gazdaság stabil, a kormány 2 százalék közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző parlamenti ciklus négy éve alatti összes növekedésnek – írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Kármán András tárcavezető Orbán Viktor kötcsei beszédére reagált, ebben szerinte a volt kormányfő gyakorlatilag elismerte, hogy „pártjával együtt a gazdaság összeomlására vár, mert azt gondolja, hogy akkor esélye nyílhat a visszatérésre”. Közlése szerint Orbán Viktor úgy fogalmazott: „ha valami csoda nem történik, a gazdaság az falnak megy”.

„El kell szomorítanom a bukott miniszterelnököt: a gazdaságot sikerült stabilizálnunk, és bármilyen súlyos is legyen az előző kormány által ránk hagyott örökség, rendbe tesszük a pénzügyeinket!”

– írta a miniszter. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza-kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot (az első negyedévi 77,9-ről 77,5 százalékra), mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését, és hazahozta az uniós forrásokat.

A volt kormányfőről azt írta: „az ő vezetése alatti felelőtlen költekezés, fedezetlen kampánykiadások, gátlástalan lopás, és a Magyarországba vetett bizalom módszeres leépítése okozták azokat a gazdasági nehézségeket, amelyeknek felszámolásán dolgozunk”.

A miniszter közölte: a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék.

„Amíg tehát a kormány hiányt csökkent, adósságot farag le, uniós pénzeket hoz haza és bizalmat épít, addig a bukott miniszterelnök abban reménykedik, hátha rövidesen rosszra fordulnak a dolgok Magyarországon” – összegezte Kármán András.

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