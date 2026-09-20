Fridrich Merz kancellár katasztrófáról beszél, de meglepő következtetést von le belőle

Elismerte, hogy katasztofálisak a CDU eredményei, de maradna: mint fogalmazott, „Ezek a reformok az ellenszerei a tekintélyelvűségnek, amely az autoriter rendszerek iránti vonzódás révén mint a méreg egyre mélyebbre hatol bele társadalmunk szövetébe” – hangoztatta Merz az ARD és a ZDF közszolgálati televízió exit poll-felméréseinek közzé tételét követően elmondott beszédében.
„Az a feladat, amely most előttünk áll, gerincességet, határozottságot és türelmet igényel” – mondta, hozzátéve: „Ilyen leszek a CDU pártelnökeként és mindenekelőtt országunk szövetségi kancellárjaként” .
A változások – fogalmazott a kancellár – sokaknak jelentenek majd terhet és újabb bizonytalanságot. Egyes ágazatokban a hatás csak egy bizonyos idő elteltével mutatkozik majd meg. „És éppen ezért nem szabad ezeket a döntéseket most elhalasztani. A reformoknak jönniük kell!” – szögezte le. „Vállalom ezt a felelősséget, mert szeretném előrébb vinni országunkat” – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy Németország képes a reformokra.
Katasztrofálisnak nevezte pártja, a CDU eredményeit a vasárnapi tartományi választásokon.
Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU az exit poll-felmérések szerint körülbelül 5 százalékot el. Mint mondta, nincs ezen mit szépíteni. „A CDU harcolt, de a végén felőrlődött az SPD (szociáldemokraták) és AfD (Alternatíva Németországnak) közötti küzdelemben” –tette hozzá.
Alice Weidel, az AfD társelnöke felszólította a kancellárt, hogy vonja le a következtetést pártja gyenge szerepléséből.
A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva Weidel kijelentette: a CDU azért teljesített olyan gyengén Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben, de szövetségi szinten is, mert mint néppártot leváltotta az AfD. „Ez pedig szövetségi szinten valójában egyértelműen azt jelenti, hogy Friedrich Merznek le kell vonnia a tanulságokat. Ezt pártja és Németország érdekében is meg kell tennie” – fűzte hozzá.
A lenti beszélgetés az InfoRádió Aréna című műsorában a német helyzetről még a választások előtt készült: