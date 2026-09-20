Fridrich Merz kancellár katasztrófáról beszél, de meglepő következtetést von le belőle

Elismerte, hogy katasztofálisak a CDU eredményei, de maradna: mint fogalmazott, „Ezek a reformok az ellenszerei a tekintélyelvűségnek, amely az autoriter rendszerek iránti vonzódás révén mint a méreg egyre mélyebbre hatol bele társadalmunk szövetébe” – hangoztatta Merz az ARD és a ZDF közszolgálati televízió exit poll-felméréseinek közzé tételét követően elmondott beszédében.

„Az a feladat, amely most előttünk áll, gerincességet, határozottságot és türelmet igényel” – mondta, hozzátéve: „Ilyen leszek a CDU pártelnökeként és mindenekelőtt országunk szövetségi kancellárjaként” .

A változások – fogalmazott a kancellár – sokaknak jelentenek majd terhet és újabb bizonytalanságot. Egyes ágazatokban a hatás csak egy bizonyos idő elteltével mutatkozik majd meg. „És éppen ezért nem szabad ezeket a döntéseket most elhalasztani. A reformoknak jönniük kell!” – szögezte le. „Vállalom ezt a felelősséget, mert szeretném előrébb vinni országunkat” – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy Németország képes a reformokra.

Katasztrofálisnak nevezte pártja, a CDU eredményeit a vasárnapi tartományi választásokon.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU az exit poll-felmérések szerint körülbelül 5 százalékot el. Mint mondta, nincs ezen mit szépíteni. „A CDU harcolt, de a végén felőrlődött az SPD (szociáldemokraták) és AfD (Alternatíva Németországnak) közötti küzdelemben” –tette hozzá.

Alice Weidel, az AfD társelnöke felszólította a kancellárt, hogy vonja le a következtetést pártja gyenge szerepléséből.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva Weidel kijelentette: a CDU azért teljesített olyan gyengén Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben, de szövetségi szinten is, mert mint néppártot leváltotta az AfD. „Ez pedig szövetségi szinten valójában egyértelműen azt jelenti, hogy Friedrich Merznek le kell vonnia a tanulságokat. Ezt pártja és Németország érdekében is meg kell tennie” – fűzte hozzá.

Itt az AfD, ott a radikális baloldal vezet, a CDU súlyosan leszerepelt A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban vasárnap megrendezett választásokon az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint. Az AfD a voksok 37-38 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés alapján. Az előző tartományi választáson, 2021-ben az AfD 16,7 százalékot szerzett. A szociáldemokrata párt (SPD) szoros küzdelemben a második helyen a voksok 35,5-36,5 százalékára számíthat. Az SPD 2021-ben 39,6 százalékot szerzett a tartományi választáson. A radikális Baloldal (Die Linke) 6-7,5 százalékot kaphatott, miután 2021-ben 9,9 százalékot szerzett. Bizonytalan egyelőre, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) bekerül-e a tartományi törvényhozásba a felmérések szerinti 5-5,5 százalékos eredményével. Ez a kereszténydemokraták tartományi választáson valaha elért leggyengébb eredménye. A CDU 2021-ben 13,3 százalékot szerzett. Berlinben a radikális baloldal vezet

A radikális Baloldal (Die Linke) vezet a Berlinben vasárnap megrendezett tartományi választásokon az ARD és a ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint. A német fővárosban a Baloldal a szavazatok 24,5-26 százalékát szerezhette meg, és ezzel valószínűleg megelőzte a tartományban jelenleg a szociáldemokratákkal koalícióban kormányzó Kereszténydemokrata Uniót (CDU), amely a voksok 20 százalékát kaphatta meg. A Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD) 12 százaléka lehet. A legutóbbi tartományi választásokon, 2023-ban a Baloldal 12,2, a CDU 28,2, az SPD pedig 18,4 százalékot szerzett.

A lenti beszélgetés az InfoRádió Aréna című műsorában a német helyzetről még a választások előtt készült: