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Friedrich Merz német kancellár nyilatkozik a kormány biztonsági kabinetjének ülése után a berlini kancellári hivatalban 2025. július 28-án.
Nyitókép: Clemens Bilan

Fridrich Merz kancellár katasztrófáról beszél, de meglepő következtetést von le belőle

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyenge tartományi választási eredményei ellenére, amelyeket Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben ért el vasárnap, a CDU-elnök Friedrich Merz kancellár továbbra is hivatalban akar maradni és folytatni a koalíciós kormánya által megkezdett reformokat.

Elismerte, hogy katasztofálisak a CDU eredményei, de maradna: mint fogalmazott, „Ezek a reformok az ellenszerei a tekintélyelvűségnek, amely az autoriter rendszerek iránti vonzódás révén mint a méreg egyre mélyebbre hatol bele társadalmunk szövetébe” – hangoztatta Merz az ARD és a ZDF közszolgálati televízió exit poll-felméréseinek közzé tételét követően elmondott beszédében.

„Az a feladat, amely most előttünk áll, gerincességet, határozottságot és türelmet igényel” – mondta, hozzátéve: „Ilyen leszek a CDU pártelnökeként és mindenekelőtt országunk szövetségi kancellárjaként” .

A változások – fogalmazott a kancellár – sokaknak jelentenek majd terhet és újabb bizonytalanságot. Egyes ágazatokban a hatás csak egy bizonyos idő elteltével mutatkozik majd meg. „És éppen ezért nem szabad ezeket a döntéseket most elhalasztani. A reformoknak jönniük kell!” – szögezte le. „Vállalom ezt a felelősséget, mert szeretném előrébb vinni országunkat” – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy Németország képes a reformokra.

Katasztrofálisnak nevezte pártja, a CDU eredményeit a vasárnapi tartományi választásokon.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU az exit poll-felmérések szerint körülbelül 5 százalékot el. Mint mondta, nincs ezen mit szépíteni. „A CDU harcolt, de a végén felőrlődött az SPD (szociáldemokraták) és AfD (Alternatíva Németországnak) közötti küzdelemben” –tette hozzá.

Alice Weidel, az AfD társelnöke felszólította a kancellárt, hogy vonja le a következtetést pártja gyenge szerepléséből.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva Weidel kijelentette: a CDU azért teljesített olyan gyengén Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben, de szövetségi szinten is, mert mint néppártot leváltotta az AfD. „Ez pedig szövetségi szinten valójában egyértelműen azt jelenti, hogy Friedrich Merznek le kell vonnia a tanulságokat. Ezt pártja és Németország érdekében is meg kell tennie” – fűzte hozzá.

A lenti beszélgetés az InfoRádió Aréna című műsorában a német helyzetről még a választások előtt készült:

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Kezdőlap    Külföld    Fridrich Merz kancellár katasztrófáról beszél, de meglepő következtetést von le belőle

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