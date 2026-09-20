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Nyitókép: Pixabay

Nemzeti ünnep és tüntetés, választás és dróntámadás – a nap hírei

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Október 23-án a Parlament előtti Kossuth téren lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulójának állami ünneplése, a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása ellen tüntettek Budapesten, példátlan méretű ukrán dróntámadás érte Moszkvát a választás utolsó napján – a nap legfontosabb hírei.

Október 23-án délután 4 órától Budapesten, a Parlament előtti Kossuth téren lesz az 1956-os forradalom 70. évfordulójának állami megemlékezése – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook posztjában úgy fogalmazott: az egész magyar nemzetet hívja, hogy méltóképpen emlékezzennek a szabadság hőseire. A Fidesz pénteken azt közölte: a párt központi eseményét Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt rendezi meg.

A Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása ellen tüntettek Budapesten. A megmozdulást Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely, valamint Szentesi Zöldi László hirdette meg, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elrendelte az intézmény átmeneti bezárását, valamint szakmai és működési felülvizsgálatát, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. A tüntetés szervezői szerint a Terror Háza ideiglenes bezárása a magyar múlt és nemzeti identitás elleni támadás.

Hatályba lépett a dízelautók használóinak támogatásáról szóló kormányrendelet.Az év végéig összesen 20 ezer forint támogatás járhat a legfeljebb 110 kilowatt, vagyis mintegy 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A támogatást a Magyar Államkincstár 4 részletben folyósítja, az első összeget szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség.

A közlekedési miniszter szerint legalább ötezer milliárd forinttal növelte meg az állam terheit a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. koncessziós szerződésének módosítása. Vitézy Dávid bejegyzésében az úgynevezett háborús beruházási többletköltség-kompenzációra utalt. Úgy fogalmazott: egy koncessziós szerződésnek éppen az lenne a lényege, hogy az ilyen gazdasági kockázatokat a szerződött partner viselje.

Vizsgálatot indított a honvédelmi tárca a III. Károly koronázására szánt 2023-as díszhintó-beszerzés miatt. Ruszin-Szendi Romulusz miniszter szerint az előző honvédelmi vezetés egyedi, négyesfogatos hintót vásárolt 2023-ban, nettó 10 millió 250 ezer forintért. A brit király koronázására szánt reprezentációs ajándékot végül nem vitték Londonba. A beszerzés mellett mintegy 5 millió forint értékű szerszámzatot és díszegyenruhákat is vásároltak.

A reklámrendelet tervezetének felülvizsgálatát és érdemi egyeztetést kér a Magyar Reklámszövetség. A tagozat álláspontja szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által benyújtott tervezet súlyos gazdasági hatásokkal járna: ellehetetlenítené több száz magyar kis- és közepes vállalkozás működését, és többmilliárdos költségvetési bevételkiesést okozna. Szerintük a szabályozás megszüntetné az óriásplakátok 90 százalékát, ami közvetlenül korlátozza a magyar üzleti szféra hatékony hirdetési lehetőségeit.

Kőolajtermékek magyarországi tárolásáról írt alá memorandumot a Naftohaz és a Mol. Az ukrán gáz- és olajipari vállalat azt közölte: a létesítményeket az ukrán-magyar határ közelében építenék meg. A vonatkozó dokumentumot az úgynevezett Kárpáti Nyolcak formátum első csúcstalálkozóján írták alá

Több mint 1600 ukrán drón lelövéséről számolt be a moszkvai polgármester az eddigi legnagyobb dróntámadás után. Szergej Szobjanyin szerint 450 drónt Moszkva közelében semmisített meg a légvédelem. A régióban 2 ember meghalt és 6-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint ukrán célpontokat is támadtak. Oroszországban a harmadik, egyben utolsó napjához érkezett vasárnap a háromnapos parlamenti választás.

Az exitpoll adatok szerint az AfD kaphatta a legtöbb szavazatot Mecklenburg-Elő-Pomerániában. A Berlinben megrendezett tartományi választásokon a radikális Baloldal vezet az exit poll-felmérései szerint. Friedrich Merz német kancellár a CDU választási veresége ellenére sem kíván távozni posztjáról és folytatni szeretné a koalíciós kormánya által megkezdett reformokat.

Irán szerint az Egyesült Államok újabb hadműveletet készít elő ellene. Az ország katonai parancsnoksága közölte, hogy bármilyen amerikai támadásra válaszul több amerikai támaszpontot és érdekeltséget fog támadni a régióban. Egyúttal figyelmeztette azokat a regionális országokat, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni agresszióját.

Kubában fokozatosan áll helyre az áramszolgáltatás az idei hetedik országos áramkimaradás után. Az állami villamosenergia-társaság szerint Guantánamo kivételével a 15 tartományból 14-ben már működik a hálózat, de az ország nagy részén továbbra is áramhiány van.

Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt negyven évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.

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Kezdőlap    Belföld    Nemzeti ünnep és tüntetés, választás és dróntámadás – a nap hírei

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