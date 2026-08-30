Kajak-kenu-vb: 12 éremmel zártak a magyarok, ebből 4 arany

A magyar versenyzők 12 éremmel, négy arannyal, hét ezüsttel és egy bronzzal zárták a poznani kajak-kenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt.

A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben egy első és két második helyet harcoltak ki a csapat tagjai, míg az ötkarikás számokban egy-egy arany-, ezüst- és bronzérem lett a mérleg.

A leghosszabb táv versenyeit ezúttal is futószakaszok színesítették, a versenyzők többször is kiszálltak a vízből a lelátó előtt kialakított stég elejénél, majd a hajójukkal a kezükben a végén visszaszálltak és folytatták útjukat.

A női kenusoknál a német Carlotta Löske már a hatkörös verseny elején az élre állt, s hamar akkora előnyre tett szert, amely behozhatatlannak tűnt, s végül annak is bizonyult. Az idén minden versenyét megnyerő Csorba Zsófia tisztes távolból követte az éllovast a fehérorosz Marija Papicsics társaságában, s ez maradt a sorrend a befutóig. Löske fölényes győzelmet aratott, Csorba pedig lehajrázta riválisát és a tavalyi bronzérem után ezúttal egy ezüsttel gazdagodott. Az UTE kenusa délelőtt a négyessel is második lett 500 méteren.

A férfiak hasonló számában a 2021-ben és 2023-ban aranyérmes, ezúttal csak ebben a számban induló Adolf Balázs és a címvédő moldovai Szergej Tarnovszki ellépett a mezőnytől.

A moldovai az első két körben szabálytalannak tűnő módon úgy hajtotta végre a futószakaszt, hogy a vízben húzta maga után a hajóját, s minden alkalommal elsőként szállt vízre, Adolf szorosan követte. A Ferencváros jövő héten 27. születésnapját ünneplő versenyzője aztán a negyedik körben ritmust váltott, megelőzte, majd faképnél hagyta a tavalyi győztest, s a táv hátralévő részében magányosan falta a métereket. Végül magabiztos győzelmet aratott és megszerezte pályafutása ötödik világbajnoki címét. A másodikként célba érő moldovait a várakozásoknak megfelelően utólag kizárták.

A női kajakosoknál Kőhalmi Emese, a szám 2021-es, 2022-es és 2024-es aranyérmese, friss Európa-bajnoka vette fel a harcot a riválisokkal.

A Kovács Katalin Akadémia 24 éves versenyzője egy ideig a címvédő svéd Melina Anderssonnal haladt az élen, de aztán a remek maratonista skandináv a futások során rendre előnyt szerzett, s a harmadiknál végleg el is lépett Kőhalmitól. A magyar kajakos egy ideig fehérorosz Jelena Mirocsenkóval harcolt az ezüstért, de aztán a hajrára utóbbit felváltotta a cseh Katerina Milova. Kőhalmi az utolsó métereken rutinosan megőrizte előnyét és Andersson után bő fél perccel, másodikként haladt át a célvonalon.

A vb utolsó számában, a férfi kajakosok versenyében az 500 méteren délelőtt ezüstérmes Varga Ádám volt a magyar induló, de nem tartott sokáig a versenye, mert az első futás során eltört a kormánya, így fel kellett adnia küzdelmet. A győzelmet az 1000 méteren is győztes portugál Fernando Pimenta szerezte meg.