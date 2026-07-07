Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Kerékpár, Tour de France, 4. szakasz
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Argentína-Egyiptom, Atlanta
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Svájc-Kolumbia, Vancouver
Duna World
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés, Víkingur Reykjavík-ETO FC Győr
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, St. Louis Cardinals-Milwaukee Brewers
Eurosport 1
13.00: Kerékpár, Tour de France, 4. szakasz
Eurosport 2
12.00: Tenisz, Wimbledon