Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

Egyelőre minimális elmozdulással kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben a devizapiacon azt követően, hogy júniusban ismét a vártnál alacsonyabb volt a magyar infláció. Úgy tűnik, hogy a hazai deviza egyelőre új impulzusokra vár a piacról, a további erősödés tere korlátozott, de gyengülni sem tud érdemben.