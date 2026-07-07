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2026. július 7. kedd Apollónia
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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Amy Kontras

Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

Infostart / MTI

Messi Salah ellen, Svájc Kolumbia ellen meccsel a foci-vb-n. És most mindkét meccs nézhető időpontban is lesz. De mutatjuk a teljes keddi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

14.30: Kerékpár, Tour de France, 4. szakasz

18.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Argentína-Egyiptom, Atlanta

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Svájc-Kolumbia, Vancouver

Duna World

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés, Víkingur Reykjavík-ETO FC Győr

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája, Leicester

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, St. Louis Cardinals-Milwaukee Brewers

Eurosport 1

13.00: Kerékpár, Tour de France, 4. szakasz

Eurosport 2

12.00: Tenisz, Wimbledon

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Kezdőlap    Sport    Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

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foci-vb

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Most válik teljessé a negyeddöntős mezőny – sport a tévében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
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