Budapestet elöntik majd a hullámok

Ez a budapesti hullám: egy város, amelyik szuper helyszíne a vizes világversenyeknek.

Szántó Dávid megfogalmazásában: „szerettünk volna egy olyan üzenetet átadni a hullámmal, ami végigkíséri Budapest, Magyarország történetét a vizes eseményekkel kapcsolatosan. 2017-ben kezdtük, aztán volt egy beugrásunk 2022-ben, egy nagy világbajnokság. Nyilván jó néhány más nagy versenyt is tudtunk rendezni, de most eljutunk valamiféle csúcspontig 2027-re, és ha egymás mellé tesszük ezt a hármat, tulajdonképpen egy hullámot ad ki, úgyhogy innen jött, hogy akkor legyen a hullám a központi motívuma az egész világbajnokságnak.”

Mint mondta: a hullám az vonatkozhat a vízre, a sportolókra Budapesten, a vizes sportok örökségére, és természetesen a közönségre, ők a legfontosabbak, hogy mindenki jól érezze magát, és majd hullámozzanak itt a versenyek idején.

„Az úszás és a vízilabda itt lesz az MVM Dome-ban, a műugrás és a szinkronúszás pedig a Duna Arénában. Magyarországon igazából egyetlen helyen lehet műugrást rendezni, komoly világversenyt, az a Duna Aréna, úgyhogy az adta magát és a szinkronúszásnak is megfelelő feltételei vannak ott. Az biztos, hogy az a kettő ott lesz, úszás, vízilabda pedig az MVM Dome-ban. A többi sportággal kapcsolatban egy kis türelmet kérünk még, ennek az egyeztetések, és nagyon-nagyon hamarosan meglesz, hogy a nyílt vízi úszók, illetve az órástoronyugrók hol fognak majd küzdeni."

Ez most egy különleges világbajnokság lesz, sok szempontból – fogalmazott Szántó Dávid. Az egyik ilyen, hogy párhuzamosan rendezzük meg az elitversenyeket a masters versenyekkel. Ez azt jelenti, hogy bejön Magyarországra legalább 10 ezer sportoló, meg az ő családtagjaik, akik részt vesznek ezen a Masters világbajnokságon, és úgy terveztük a programot, hogy ahogy mondjuk a Masters úszóversenyek véget érnek, azonnal jöhetnek ide szurkolni az MVM-be, az elit úszóversenyekre, ugyanez a vízilabdára, vagy a műugrásra is igaz.

Beszélt arról is, hogy van egy nagyon-nagyon jó csapat, amelyik igazából 2017 óta ül már ezen a hullámon, akikkel közösen tudjuk mi ezt megszervezni. A különböző világversenyek során rengeteg tapasztalatot gyűjtött már ez a csapat, hogy mi szeretnénk velük továbbmenni. Az sem titok, hogy a World Aquatics is maximálisan meg van elégedve az ő munkájukkal, a mi munkánkkal, úgyhogy ők támogatják, hogy ez a csapat maradhasson.

A szűk szervezői csapat az mindig csak 20-30 fő, de a valóságban ez egy több száz fős létszám, akik a végén dolgoznak a világbajnokság sikeréért, és ugyanez igaz az önkéntesekre, tehát az is biztos, hogy több száz, sőt megkockáztatom, hogy akár az ezres nagyságrendet is elérhetjük, főleg így, hogy Mastersszel egyszerre lesz majd a világbajnokság, tehát hogy nagyon-nagyon sok önkéntesre lesz majd szükségünk – hangsúlyozta Szántó Dávid.

Mint mondta: ennek a vb-nek az a célja, hogy mindenki, aki látja, az egy olyan élményt kapjon, ami maradandó lesz számára. Mi nem szeretnénk rekordokat dönteni, arra ott vannak az úszók, vagy ott vannak a sportolók a rekordhajhászásra. Mi szervezőként a körülményeket szeretnénk biztosítani, meg azt, hogy egy nagyon-nagyon emlékezetes világbajnokság legyen itt Budapesten.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.