Nagy tűz Debrecenben – fotók

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, jelenleg 70 tűzoltó kilenc vízsugárral és úgynevezett magasoltóval igyekszik megfékezni a lángokat, a helyszínen van hét vízszállító kocsi is.

A hajdú-bihariak mellett karcagi hivatásos tűzoltók is részt vesznek az oltásban, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A szóvivő elmondta azt is, hogy a füst miatt folyamatosan méréseket végez mobil laboratóriumuk, senki nem sérült meg, a kigyulladt épületekben nem tartózkodtak emberek.

Tûzoltók dolgoznak egy kigyulladt MÉH-telepen Debrecenben, a külsõ Kassai úton 2026. május 5-én. A lángoló hulladék mellett több épület is teljes terjedelmében égett, kettõ összedõlt. Személyi sérülés nem történt. MTI/Derencsényi István