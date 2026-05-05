2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Tischler Patrik, a Dorog labdarúgója.
Nyitókép: Facebook/Dorogi Futball Kft.

Megdöntötte Robert Lewandowski Guinness-rekordját az NB III-as Dorog gólvágója

Infostart

Tischler Patrik alig több mint három perc alatt szerzett mesterhármast a Balatonfüred elleni bajnoki mérkőzésen.

A Dorog labdarúgócsapata Tischler Patrik mesterhármasával 3–1-re legyőzte idegenben a Balatonfüredet az NB III Északnyugati csoportjának múlt hétvégi fordulójában. Önmagában ez a hír még nem rengetné meg a világot, az viszont már korántsem intézhető el egy vállrándítással, hogy mennyi időn belül szerezte a három találatot a korábban az MTK, a Puskás Akadémia, a Videoton, a Honvéd és a Debrecen együttesében is megforduló futballista.

Tischler Patrik ugyanis 3 perc 16 másodperc alatt vette be háromszor a Balatonfüred kapuját – írja az nb1.hu.

Az NB III Északnyugati csoportjának góllövőlistáján – 19 találattal – harmadik Tischler Patrik ezzel a portál cikke szerint megdöntötte Robert Lewandowski egyik Guinness-rekordját. A lengyel támadó ugyanis 2015 őszén még a Bayern München játékosaként 8 perc 59 másodperc alatt öt gólt szerzett a Wolfsburg ellen, ebből 3 perc 22 másodperc alatt ért el mesterhármast. A 2022 óta a Barcelonát erősítő Robert Lewandowski tíz évvel ezelőtt négy különböző Guinness-rekordot ért el, ezek közül adhat át egyet a múltnak a korábbi Magyar Kupa-győztes Tischler Patrik.

Az nb1.hu azt írja, ahhoz, hogy a Balatonfüreden szerzett három gólból hivatalos rekord legyen, utólagos bejelentésre és bizonyításra lesz szükség.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Felfüggeszthetik a vendégmunkás engedélyeket - Reagált egy munkaerőkölcsönző cég

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kiadta a riasztást az IMF: már most aggasztó úton halad a világ, ismét elszállhatnak az árak

A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

