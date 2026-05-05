Megdöntötte Robert Lewandowski Guinness-rekordját az NB III-as Dorog gólvágója

A Dorog labdarúgócsapata Tischler Patrik mesterhármasával 3–1-re legyőzte idegenben a Balatonfüredet az NB III Északnyugati csoportjának múlt hétvégi fordulójában. Önmagában ez a hír még nem rengetné meg a világot, az viszont már korántsem intézhető el egy vállrándítással, hogy mennyi időn belül szerezte a három találatot a korábban az MTK, a Puskás Akadémia, a Videoton, a Honvéd és a Debrecen együttesében is megforduló futballista.

Tischler Patrik ugyanis 3 perc 16 másodperc alatt vette be háromszor a Balatonfüred kapuját – írja az nb1.hu.

Az NB III Északnyugati csoportjának góllövőlistáján – 19 találattal – harmadik Tischler Patrik ezzel a portál cikke szerint megdöntötte Robert Lewandowski egyik Guinness-rekordját. A lengyel támadó ugyanis 2015 őszén még a Bayern München játékosaként 8 perc 59 másodperc alatt öt gólt szerzett a Wolfsburg ellen, ebből 3 perc 22 másodperc alatt ért el mesterhármast. A 2022 óta a Barcelonát erősítő Robert Lewandowski tíz évvel ezelőtt négy különböző Guinness-rekordot ért el, ezek közül adhat át egyet a múltnak a korábbi Magyar Kupa-győztes Tischler Patrik.

Az nb1.hu azt írja, ahhoz, hogy a Balatonfüreden szerzett három gólból hivatalos rekord legyen, utólagos bejelentésre és bizonyításra lesz szükség.