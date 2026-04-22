2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Tíz évvel ezelőtt a Leicester Cityt ünnepelte Anglia, de nem túlzás: az egész világon mindenki, aki hitt a futballromantikában. A Rókák csapata, akiknek esélyét az aranyéremre 5000:1-re lehetett fogadni, a földkerekség legerősebb bajnokságának győztese lett. Az utódok, egy évtizeddel később, kiestek a harmadik vonalba.

Schmeichel – Simpson, Morgan, Huth, Fuchs – Drinkwater, Kanté – Albrighton, Mahrez – Okazaki, Vardy. Így festett az olasz Claudio Ranieri alaptizenegye, amelyik megnyerte a bajnokságot. Akkoriban az egyik legnagyobb iroda, a William Hill a valaha volt legnagyobb veszteségként jellemezte a maga szempontjából a Leicester bajnoki címével járó 2,2 millió fontos bukást. (Az addigi rekordot az 1996-os ascoti derbi „tartotta”.)

„Olcsójános bajnoka van Angliának” – s ha a titulusnak bizonnyal van is pejoratív csengése, képzeljünk mögé pozitív tartalmat. A BBC-től, a brit közszolgálati médiától származik az idézet. Azon alapult, hogy a Leicester alaptizenegyének tagjai 22 millió fontba kerültek, szemben a Manchester Cityvel, a legnagyobb esélyessel, amely tízszer annyiért vette legjobb tizenegye játékosait.

A következő fél évtizedben – bár azt a sikert megismételni nem sikerült – a Leicester még „tényező” volt az angol futballban, 2016–2017-ben a Bajnokok Ligájában játszott,

2021-ben megnyerte az FA-kupát és ötödik lett a Premier League-ben.

Ám attól kezdve csőstül jöttek a szakmai és pénzügyi melléfogások, amelyek közepette csak tovább nehezítette a helyzetet a tulajdonos, Vicsaj Szivatthanaprapha 2018-as, halálos kimenetelű helikopter-balesete.

Miután 2022-ben a Premier League nyolcadik helyén végzett a gárda, és bejutott a Konferencia-liga elődöntőjébe, Brendan Rodgers akkori menedzser figyelmeztette a klubot, hogy módosítania kell a célokon és az elvárásokon.

Érezhető volt, hogy a gazdálkodás nem a megfelelő irányba halad. A Covid visszavetette a főtámogató, a King Power anyagi helyzetét, mivel a légi közlekedés hosszú időre megbénult.

A 2022–2023-as szezon nyolcmeccses nyeretlenségi sorozattal kezdődött, Rodgers akkor azt mondta, hogy a Leicesternek a 40 pont elérésére kell összpontosítania, nem pedig a BL-indulás kiharcolására, amelyről egyébként 2020-ban és 2021-ben is csak az utolsó fordulóban maradt le a gárda.

Akkoriban még mindig olyan válogatott játékosokat tudhattak magukénak, mint Jamie Vardy, James Maddison és Youri Tielemans, de Rodgerst 2023 áprilisában menesztették, a klub pedig az utolsó három között volt. Az Aston Villa és a Norwich korábbi menedzsere, Dean Smith érkezett, de nem tudta megmenteni őket.

A Rodgers távozása óta eltelt három évben a Leicesternek hét menedzsere volt, egyik sem bizonyult jó döntésnek, kivéve Enzo Marescát, akivel

a Rókák visszakerültek 2024 nyarán a Premier League-be.

A múlt nyáron Marti Cifuentest vette át a csapatot – a korábbi világklasszis támadót, Ruud van Nistelrooyt menesztették az új pénzügyi évbe kezdetén. Januári maradhatott, akkor középcsapatnak számított a Leicester, a 14. helyen állt, 11-9-11-es mérleggel, mindössze hat pontra a feljutástért vívott rájátszást érő helytől.

Attól kezdve minden rosszra fordult. Négy meccsen Andy King dirigált – négy vereség volt a mérleg. Aztán érkezett Gary Rowett, aki az eddigi tizenkét bajnokijából csupán egyet nyert meg.

Februárban a liga pénzügyi szabályainak megsértése miatt a Leicester hatpontos levonást kapott. Emiatt biztos már most matematikailag a kiesése, de e nélkül is kieső helyen állnak, csak nem lenne már visszafordíthatatlan a helyzete.

A hat pontot azért vonták le a klubtól, mert a 2023-2024-es szezonig 20,8 millió fonttal túllépte a maximális veszteségküszöböt. Ehhez képest a múlt hónapban a klub újabb hatalmas veszteséget (71,1 millió font) jelentett a 2024–2025-ös szezonra.

A szombati Portsmouth elleni vereség és a gyenge teljesítmény után a korábbi válogatott Harry Winks középpályás csúnya vitába keveredett a szurkolókkal. Őt a Hull elleni meccsen kifütyülték, amikor csereként beállt a második félidőben.

A bérek 82 százalékra csökkentek a Premier League-ből való kiesés után,

de még mindig volt több túlfizetett játékos. Sok nagy kereső – mint például Patson Daka, Ricardo Pereira és Winks – szerződése lejár a nyáron. De Oliver Skipp szerződése 2029-ig, Jannik Vestergaardé 2027-ig tart, utóbbi 2024-ben, a 31. születésnapja előtt hároméves szerződést kapott.

És akkor ott van még a Leicesternek az ausztrál Macquarie befektetési banktól kapott kölcsönével kapcsolatos probléma. Januárban újabb kölcsönt vett fel a klub, a végösszeg akár többszáz millió is lehet. Fontban.

Mivel a televíziós bevételek sokkal alacsonyabbak a harmadik osztályban, eljön az a pont, amikor már nem sok marad, amiből törleszteni lehetne.

A 2026–2027-es idényben a League One, tehát a harmadik vonal klubjai a plusz bevételeik – például nyereménypénz, kupabevételek vagy átigazolási díjak – 60 százalékát költhetik a játékosokkal kapcsolatos kiadásokra. Nehéz lesz a Leicesternek ilyen keretek között működnie.

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Tíz évvel ezelőtt a Leicester Cityt ünnepelte Anglia, de nem túlzás: az egész világon mindenki, aki hitt a futballromantikában. A Rókák csapata, akiknek esélyét az aranyéremre 5000:1-re lehetett fogadni, a földkerekség legerősebb bajnokságának győztese lett. Az utódok, egy évtizeddel később, kiestek a harmadik vonalba.
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkedtek.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

2026. április 22. 20:48
Durva véget ért egy korszak a Chelsea csapatánál
2026. április 22. 19:47
Drámát akarnak, nem VAR-t – az angol másodosztályban is
