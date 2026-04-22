A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Schmeichel – Simpson, Morgan, Huth, Fuchs – Drinkwater, Kanté – Albrighton, Mahrez – Okazaki, Vardy. Így festett az olasz Claudio Ranieri alaptizenegye, amelyik megnyerte a bajnokságot. Akkoriban az egyik legnagyobb iroda, a William Hill a valaha volt legnagyobb veszteségként jellemezte a maga szempontjából a Leicester bajnoki címével járó 2,2 millió fontos bukást. (Az addigi rekordot az 1996-os ascoti derbi „tartotta”.)

„Olcsójános bajnoka van Angliának” – s ha a titulusnak bizonnyal van is pejoratív csengése, képzeljünk mögé pozitív tartalmat. A BBC-től, a brit közszolgálati médiától származik az idézet. Azon alapult, hogy a Leicester alaptizenegyének tagjai 22 millió fontba kerültek, szemben a Manchester Cityvel, a legnagyobb esélyessel, amely tízszer annyiért vette legjobb tizenegye játékosait.

A következő fél évtizedben – bár azt a sikert megismételni nem sikerült – a Leicester még „tényező” volt az angol futballban, 2016–2017-ben a Bajnokok Ligájában játszott,

2021-ben megnyerte az FA-kupát és ötödik lett a Premier League-ben.

Ám attól kezdve csőstül jöttek a szakmai és pénzügyi melléfogások, amelyek közepette csak tovább nehezítette a helyzetet a tulajdonos, Vicsaj Szivatthanaprapha 2018-as, halálos kimenetelű helikopter-balesete.

Miután 2022-ben a Premier League nyolcadik helyén végzett a gárda, és bejutott a Konferencia-liga elődöntőjébe, Brendan Rodgers akkori menedzser figyelmeztette a klubot, hogy módosítania kell a célokon és az elvárásokon.

Érezhető volt, hogy a gazdálkodás nem a megfelelő irányba halad. A Covid visszavetette a főtámogató, a King Power anyagi helyzetét, mivel a légi közlekedés hosszú időre megbénult.

A 2022–2023-as szezon nyolcmeccses nyeretlenségi sorozattal kezdődött, Rodgers akkor azt mondta, hogy a Leicesternek a 40 pont elérésére kell összpontosítania, nem pedig a BL-indulás kiharcolására, amelyről egyébként 2020-ban és 2021-ben is csak az utolsó fordulóban maradt le a gárda.

Akkoriban még mindig olyan válogatott játékosokat tudhattak magukénak, mint Jamie Vardy, James Maddison és Youri Tielemans, de Rodgerst 2023 áprilisában menesztették, a klub pedig az utolsó három között volt. Az Aston Villa és a Norwich korábbi menedzsere, Dean Smith érkezett, de nem tudta megmenteni őket.

A Rodgers távozása óta eltelt három évben a Leicesternek hét menedzsere volt, egyik sem bizonyult jó döntésnek, kivéve Enzo Marescát, akivel

a Rókák visszakerültek 2024 nyarán a Premier League-be.

A múlt nyáron Marti Cifuentest vette át a csapatot – a korábbi világklasszis támadót, Ruud van Nistelrooyt menesztették az új pénzügyi évbe kezdetén. Januári maradhatott, akkor középcsapatnak számított a Leicester, a 14. helyen állt, 11-9-11-es mérleggel, mindössze hat pontra a feljutástért vívott rájátszást érő helytől.

Attól kezdve minden rosszra fordult. Négy meccsen Andy King dirigált – négy vereség volt a mérleg. Aztán érkezett Gary Rowett, aki az eddigi tizenkét bajnokijából csupán egyet nyert meg.

Februárban a liga pénzügyi szabályainak megsértése miatt a Leicester hatpontos levonást kapott. Emiatt biztos már most matematikailag a kiesése, de e nélkül is kieső helyen állnak, csak nem lenne már visszafordíthatatlan a helyzete.

A hat pontot azért vonták le a klubtól, mert a 2023-2024-es szezonig 20,8 millió fonttal túllépte a maximális veszteségküszöböt. Ehhez képest a múlt hónapban a klub újabb hatalmas veszteséget (71,1 millió font) jelentett a 2024–2025-ös szezonra.

A szombati Portsmouth elleni vereség és a gyenge teljesítmény után a korábbi válogatott Harry Winks középpályás csúnya vitába keveredett a szurkolókkal. Őt a Hull elleni meccsen kifütyülték, amikor csereként beállt a második félidőben.

A bérek 82 százalékra csökkentek a Premier League-ből való kiesés után,

de még mindig volt több túlfizetett játékos. Sok nagy kereső – mint például Patson Daka, Ricardo Pereira és Winks – szerződése lejár a nyáron. De Oliver Skipp szerződése 2029-ig, Jannik Vestergaardé 2027-ig tart, utóbbi 2024-ben, a 31. születésnapja előtt hároméves szerződést kapott.

És akkor ott van még a Leicesternek az ausztrál Macquarie befektetési banktól kapott kölcsönével kapcsolatos probléma. Januárban újabb kölcsönt vett fel a klub, a végösszeg akár többszáz millió is lehet. Fontban.

Mivel a televíziós bevételek sokkal alacsonyabbak a harmadik osztályban, eljön az a pont, amikor már nem sok marad, amiből törleszteni lehetne.

A 2026–2027-es idényben a League One, tehát a harmadik vonal klubjai a plusz bevételeik – például nyereménypénz, kupabevételek vagy átigazolási díjak – 60 százalékát költhetik a játékosokkal kapcsolatos kiadásokra. Nehéz lesz a Leicesternek ilyen keretek között működnie.