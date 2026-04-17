Lesújtott az MLSZ: fájó büntetést kapott mindkét NB I-be tartó csapat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának legutóbbi ülésén több NB I-es és NB II-es csapat is büntetést kapott a szurkolók nem megfelelő magatartása miatt.

Az nb1.hu összegzése szerint az előző fordulóban az élvonalbeli klubok közül a DVTK-nak a Puskás Akadémia, míg a Ferencvárosnak a Debrecen elleni meccsen történtek miatt kell befizetnie pénzbüntetést. Mindkét csapatot szurkolói megbotránkoztató bekiabálásai miatt marasztalták el, illetve szektorbezárásos büntetést is kaptak, amelyet azonban hat hónapra felfüggesztettek.

Az Újpest csapatát összevontan a Kisvárda, az MTK és a ZTE elleni meccseken történt hasonló cselekedetek miatt szankcionálták, a lila-fehér klub azonban megúszta pénzbüntetéssel.

Az NB II-es csapatok közül a Vasast a Szeged, míg a Honvédot a Tiszakécske ellen tanúsított szurkolói magatartás miatt éri büntetés. Mindkét klub szektorbezárást kap, ám mivel esetükben

korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása áll fenn, mindkét feljutás felé tartó együttest felfüggesztett helyett tényleges szektorbezárás sújtja majd.

A csütörtöki ülés határozatait ezen az oldalon lehet megtekinteni.