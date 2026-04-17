2026. április 17. péntek
Hamarosan megindulhat a verseny az NB I közvetítési jogaiért

Lapinformációk szerint az MLSZ vezetősége fontolgatja, hogy nem várja meg, míg megszületik a politikai döntés, és kiírják a tendert a magyar labdarúgó élvonal mérkőzéseinek televíziós közvetítésére.

Egyelőre még nincs aláírt televíziós szerződése az MLSZ-nek az új bajnoki évadra, pedig az ebből befolyó tétel a szerencsejáték pénzekkel együtt teszi ki a központi támogatások jelentés részét a klubok életében – írja a csakfoci.hu.

A hazai bajnokik hosszú ideje az M4 Sporton (illetve a közmédia partnercsatornáin) voltak láthatók, a folytatás azonban erősen kérdéses. Nem is feltétlenül a szándék miatt, hanem a rendelkezésre álló idő miatt.

Az új kormány leghamarabb egy hónapon belül állhat fel, utána viszont még legalább egy további hónapig nem várható, hogy az állami intézmények élén úgy lezajlanak a cserék, hogy meg lesznek a döntéshozók, és meg lesznek a jogosítványaik is arra, hogy érdemi döntéseket hozzanak. Mindez azt jelenti, hogy június közepénél-végénél hamarabb nem nagyon van remény arra, hogy az MLSZ szerződni tudjon az MTVA-val.

Az MLSZ vezetői éppen ezért fontolgatják, hogy nem várnak a politikai döntések végbemeneteléig, hanem kiírnak legalább a televíziós közvetítések kapcsán egy tendert, melyen az államtól független csatornák is elindulhatnának – írja a lap, hozzátéve, hogy információik szerint ez már egy eldöntött kérdés.

Mi több, már az is körvonalazódik, milyen lehetőségek merülhetnek fel. A lap úgy értesült, hogy legkésőbb április végéig kiírják a tendert, ami reményt jelenthet arra nézve, hogy még jóval az új idény elindulása előtt döntés szülessen arról, ki lesz a közvetítő cég és ez mennyit hoz a konyhára. Mint írják, a sporttelevíziós piac szereplői számára ez már ismert információ, és közülük többen mutatnak érdeklődést a tender iránt.

Iparági források szerint esély van egy, a Bajnokok Ligájához hasonló forgatókönyvre, ugyanis az annak jogait megszerző RTL-csoport kacérkodik az NB I-el, és a tervek szerint a Sport TV-t birtokló AMC-vel közösen szállhatnának harcba a jogokért.

Hogy mindez milyen konstrukcióban történne, az idő rövidsége miatt még nem kidolgozott, de több forgatókönyv is felmerült. Az biztosnak tűnik, hogy az RTL és az AMC felesben osztozna a meccseken, az viszont még kérdés, hogy milyen platformon közvetítenék a meccseket. Az RTL-csoport elsősorban a streaming közvetítés felé fordulna, látnak ugyanis potenciált abban, hogy a magyar futball iránt rendszeresen érdeklődők előfizetővé váljanak (mivel övék a BL-jog egy része, és a két jog együtt lehetne vonzó a futball iránt érdeklődőknek), és ebben partner lehetne az AMC is, de tőlük ez azért egy komoly stratégiaváltást igényelne.

Egy másik, a lap szerint esélyesebb forgatókönyv szerint hasonló lenne a felállás, ám csak három mérkőzést lehetne streamen megtekinteni, hiszen az AMC jobban bízik a hagyományos modellben, így a Sport TV-n hétvégenként három mérkőzés kerülne élő közvetítésre.

Hozzáteszik, a potenciális jelöltek sorából az MTVA-t sem szabad kifelejteni, ellenük dolgozik viszont az idő és a politikai átmenet. A tendert ugyanis még azelőtt kiírják, hogy a nagy volumenű átalakítások végbe mennének a MTVA irányításában - mindennek nagyon együtt kellene állnia ahhoz, hogy az eddigi jogtulajdonos továbbra is nyerő pozícióban maradjon.

Az, hogy végül melyik társaság szerzi meg a jogot, csak az egyik fő kérdés, a másik, hogy mennyiért. Sokak szerint ugyan kérdéses, hogy a feltételezett nyertes képes lenne-e megközelíteni az MTVA által eddig vállalt feltételeket. A klubok számára ez nem elhanyagolható szempont, hiszen jelentős hatással van a költségvetésükre. Értesüléseink szerint számukra jó hír, hogy „óriási leértékelés” nem várható.

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének?
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány?
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony?
 
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Irán a Hormuzi-szoros újbóli lezárásával fenyeget, amennyiben az Egyesült Államok nem szünteti meg a tengeri blokádot. Mindez a Forradalmi Gárdához köthető Fársz hírügynökség értesüléséből derült ki, amely egy, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácshoz közel álló forrásra hivatkozott - jelentette az Iran International.

Fordulat a Közel-Keleten: nagyot zuhant az olaj ára a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.

Iran reopens Strait of Hormuz as Trump says US blockade will continue until deal is made

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

2026. április 17. 15:24
Sós Csaba Milák Kristóf ob-szerepléséről: nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda
2026. április 17. 14:37
Lesújtott az MLSZ: fájó büntetést kapott mindkét NB I-be tartó csapat
