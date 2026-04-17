Hamarosan megindulhat a verseny az NB I közvetítési jogaiért

Egyelőre még nincs aláírt televíziós szerződése az MLSZ-nek az új bajnoki évadra, pedig az ebből befolyó tétel a szerencsejáték pénzekkel együtt teszi ki a központi támogatások jelentés részét a klubok életében – írja a csakfoci.hu.

A hazai bajnokik hosszú ideje az M4 Sporton (illetve a közmédia partnercsatornáin) voltak láthatók, a folytatás azonban erősen kérdéses. Nem is feltétlenül a szándék miatt, hanem a rendelkezésre álló idő miatt.

Az új kormány leghamarabb egy hónapon belül állhat fel, utána viszont még legalább egy további hónapig nem várható, hogy az állami intézmények élén úgy lezajlanak a cserék, hogy meg lesznek a döntéshozók, és meg lesznek a jogosítványaik is arra, hogy érdemi döntéseket hozzanak. Mindez azt jelenti, hogy június közepénél-végénél hamarabb nem nagyon van remény arra, hogy az MLSZ szerződni tudjon az MTVA-val.

Az MLSZ vezetői éppen ezért fontolgatják, hogy nem várnak a politikai döntések végbemeneteléig, hanem kiírnak legalább a televíziós közvetítések kapcsán egy tendert, melyen az államtól független csatornák is elindulhatnának – írja a lap, hozzátéve, hogy információik szerint ez már egy eldöntött kérdés.

Mi több, már az is körvonalazódik, milyen lehetőségek merülhetnek fel. A lap úgy értesült, hogy legkésőbb április végéig kiírják a tendert, ami reményt jelenthet arra nézve, hogy még jóval az új idény elindulása előtt döntés szülessen arról, ki lesz a közvetítő cég és ez mennyit hoz a konyhára. Mint írják, a sporttelevíziós piac szereplői számára ez már ismert információ, és közülük többen mutatnak érdeklődést a tender iránt.

Iparági források szerint esély van egy, a Bajnokok Ligájához hasonló forgatókönyvre, ugyanis az annak jogait megszerző RTL-csoport kacérkodik az NB I-el, és a tervek szerint a Sport TV-t birtokló AMC-vel közösen szállhatnának harcba a jogokért.

Hogy mindez milyen konstrukcióban történne, az idő rövidsége miatt még nem kidolgozott, de több forgatókönyv is felmerült. Az biztosnak tűnik, hogy az RTL és az AMC felesben osztozna a meccseken, az viszont még kérdés, hogy milyen platformon közvetítenék a meccseket. Az RTL-csoport elsősorban a streaming közvetítés felé fordulna, látnak ugyanis potenciált abban, hogy a magyar futball iránt rendszeresen érdeklődők előfizetővé váljanak (mivel övék a BL-jog egy része, és a két jog együtt lehetne vonzó a futball iránt érdeklődőknek), és ebben partner lehetne az AMC is, de tőlük ez azért egy komoly stratégiaváltást igényelne.

Egy másik, a lap szerint esélyesebb forgatókönyv szerint hasonló lenne a felállás, ám csak három mérkőzést lehetne streamen megtekinteni, hiszen az AMC jobban bízik a hagyományos modellben, így a Sport TV-n hétvégenként három mérkőzés kerülne élő közvetítésre.

Hozzáteszik, a potenciális jelöltek sorából az MTVA-t sem szabad kifelejteni, ellenük dolgozik viszont az idő és a politikai átmenet. A tendert ugyanis még azelőtt kiírják, hogy a nagy volumenű átalakítások végbe mennének a MTVA irányításában - mindennek nagyon együtt kellene állnia ahhoz, hogy az eddigi jogtulajdonos továbbra is nyerő pozícióban maradjon.

Az, hogy végül melyik társaság szerzi meg a jogot, csak az egyik fő kérdés, a másik, hogy mennyiért. Sokak szerint ugyan kérdéses, hogy a feltételezett nyertes képes lenne-e megközelíteni az MTVA által eddig vállalt feltételeket. A klubok számára ez nem elhanyagolható szempont, hiszen jelentős hatással van a költségvetésükre. Értesüléseink szerint számukra jó hír, hogy „óriási leértékelés” nem várható.