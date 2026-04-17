2026. április 17. péntek Rudolf
Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke az OTP Bank Nyrt. közgyûlését követõ sajtótájékoztatón a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Csányi Sándor: nem érdeke senkinek, hogy a magyar foci elsorvadjon

Infostart / InfoRádió

A hazai labdarúgás támogatásában is egyeztetésekre számít Csányi Sándor. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az InfoRádióban azt mondta, szerinte senkinek nem érdeke az, hogy a magyar futball támogatása megszűnjön.

„Egyeztetésekre számítok. Én azt gondolom, hogy az új kormány, vagy személyesen Magyar Péter nem futballellenes. Nyilván senkinek se érdeke, hogy elsorvadjon a magyar labdarúgás, hiszen majdnem 300 ezer igazolt játékosunk van, és rengeteg gyerek vesz részt a különböző Bozsik-tornákon, amatőr versenyeken” – nyilatkozta Csányi Sándor.

Azt is elmondta, hogy a labdarúgásba befolyó pénzeknek a döntő többségét az infrastruktúrára, valamint a hat év feletti gyerekek sportolásának támogatására fordítja az MLSZ. A szövetség elnöke úgy látja: senkinek sem lehet érdeke, hogy ez megszűnjön.

Csányi Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évek nagy beruházásai lényegében megteremtették a szükséges infrastruktúrát,

ezért most már erre kevesebb pénz is elég. Igazából csak a fenntartás az, amire költeni kell.

„Nem lenne jó, ha a felépített infrastruktúra esetleg tönkremenne a következő időszakban. Főleg, hogy tele vannak emberekkel, felnőttekkel, gyerekekkel, idősekkel, tehát sokan fociznak” – vélekedett az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Majd még hozzá tette: „Én biztos vagyok benne, hogy ki lehet alakítani egy olyan megállapodást, ami biztosítja azt, hogy fejlődjön a magyar labdarúgás, még ha nem is jutottunk ki a világbajnokságra.”

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin - meredek zuhanásba kapcsolt a Brent olaj ára és a földgáz is, illetve emelekdni kezdtek a tőzsdék délután, miután Irán külügyminisztere bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.  A hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának - ez ma meg is történt. Ráadásul Magyar Péter ma a Parlamentben bejelentette, hogy a Richter is meg fogja keresni "hasonló ügyben", vélhetően az MCC-nek kifizetendő osztalékra utalva.

Fordított a Tisza, bukott a korábbi Paks-miniszter: már 138 mandátummal számolhat Magyar Péter

Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.

Iran says Strait of Hormuz is 'open' as Trump says US blockade will continue until deal reached

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

