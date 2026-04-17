Csányi Sándor: nem érdeke senkinek, hogy a magyar foci elsorvadjon

„Egyeztetésekre számítok. Én azt gondolom, hogy az új kormány, vagy személyesen Magyar Péter nem futballellenes. Nyilván senkinek se érdeke, hogy elsorvadjon a magyar labdarúgás, hiszen majdnem 300 ezer igazolt játékosunk van, és rengeteg gyerek vesz részt a különböző Bozsik-tornákon, amatőr versenyeken” – nyilatkozta Csányi Sándor.

Azt is elmondta, hogy a labdarúgásba befolyó pénzeknek a döntő többségét az infrastruktúrára, valamint a hat év feletti gyerekek sportolásának támogatására fordítja az MLSZ. A szövetség elnöke úgy látja: senkinek sem lehet érdeke, hogy ez megszűnjön.

Csányi Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évek nagy beruházásai lényegében megteremtették a szükséges infrastruktúrát,

ezért most már erre kevesebb pénz is elég. Igazából csak a fenntartás az, amire költeni kell.

„Nem lenne jó, ha a felépített infrastruktúra esetleg tönkremenne a következő időszakban. Főleg, hogy tele vannak emberekkel, felnőttekkel, gyerekekkel, idősekkel, tehát sokan fociznak” – vélekedett az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Majd még hozzá tette: „Én biztos vagyok benne, hogy ki lehet alakítani egy olyan megállapodást, ami biztosítja azt, hogy fejlődjön a magyar labdarúgás, még ha nem is jutottunk ki a világbajnokságra.”

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.