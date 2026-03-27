Harry Kane angol csapatkapitány a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának harmadik fordulójában játszott Anglia-Szlovénia mérkőzésen a kölni Müngersdorfer Stadionban 2024. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Válogatott topfoci Angliával, Németországgal, Spanyolországgal – sport a tévében

Infostart / MTI

A télnek sincs még vége a képernyőn. Mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot!

M4 Sport

9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, férfi 10 km, Egyiptom

12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, női 10 km, Egyiptom

14.15: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága

18.00: Műkorcsolya, világbajnokság, női szabadprogram, Prága

Sport 1

14.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

Sport 2

13.00: Kézilabda, német bajnokság, Melsungen-Kiel

21.30: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-New York Yankees

Eurosport 1

11.25: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága

14.55: Síugrás, világkupa, férfiak, Planica

17.55: Műkorcsolya, világbajnokság, női szabadprogram, Prága

Eurosport 2

14.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 5. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, World Tour E3 Saxo Classic

20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 2. nap

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Ausztria-Ghána

20.35: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Anglia-Uruguay

Spíler 2

20.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Spanyolország-Szerbia

Arena 4

20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Svájc-Németország

Match 4

19.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Görögország-Paraguay

