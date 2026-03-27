Válogatott topfoci Angliával, Németországgal, Spanyolországgal – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, férfi 10 km, Egyiptom
12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, női 10 km, Egyiptom
14.15: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága
18.00: Műkorcsolya, világbajnokság, női szabadprogram, Prága
Sport 1
14.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
Sport 2
13.00: Kézilabda, német bajnokság, Melsungen-Kiel
21.30: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-New York Yankees
Eurosport 1
11.25: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, Prága
14.55: Síugrás, világkupa, férfiak, Planica
17.55: Műkorcsolya, világbajnokság, női szabadprogram, Prága
Eurosport 2
14.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 5. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, World Tour E3 Saxo Classic
20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open, 2. nap
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Ausztria-Ghána
20.35: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Anglia-Uruguay
Spíler 2
20.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Spanyolország-Szerbia
Arena 4
20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Svájc-Németország
Match 4
19.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Görögország-Paraguay