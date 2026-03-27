Megpecsételődött a magyar válogatott két játékosának sorsa

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán jelentette be, hogy Varga Barnabás elhagyta a válogatott edzőtáborát – szúrta ki az NSO.

Mint korábban megírtuk, Varga Barnabás görög klubja, az AEK Athén hétvégi bajnokiján sérült meg, a szünet után nem is térhetett vissza a pályára, így maradt 1 gólos a meccsen.

Az MLSZ viszont jó hírt közölt Willi Orbánról, aki csatlakozott a kerethez, a Lipcsében játszó középhátvéd személyes okok miatt nem készült eddig a társakkal.

A magyar válogatott szombaton Szlovéniával, március 31-én pedig Görögországgal játszik hazai pályán.

Március 28., szombat

18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna

Március 31., kedd

19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna