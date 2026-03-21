INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Pixabay.com

Magyar-olasz, Brighton-Liverpool, Bayern és Juventus – igen gazdag a szombati tévés sportkínálat

Infostart / MTI

A labdarúgó NB I eseményei alig férnek fel a menüre, megmutatjuk, miért.

M4 Sport

9.45 és 18.30: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun

14.30: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Olaszország

16.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Újpest

M4 Sport+

14.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Diósgyőr

16.00: Ökölvívás, Bocskai István emlékverseny

18.30: Röplabda, női Magyar Kupa, döntő

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Podravka Koprivnica-Esbjerg

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Debrecen-Odense

19.45: Kézilabda, női Európa Liga, negyeddöntő, első mérkőzés, Mosonmagyaróvár-Esztergom

22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Washington Wizards-Oklahoma City Thunder

Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam, Tbiliszi

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Vitória SC

Eurosport 1

13.30: Sznúker, World Open, elődöntő

10.30: Alpesisí, világkupa-döntő, férfi lesiklás

12.00: Alpesisí, világkupa-döntő, női lesiklás

16.00: Sílövészet, vk, férfi üldözéses verseny

17.00: Síugrás, vk, Vikersund

18.45: Sífutás, vk, férfi és női sprint

Eurosport 2

9.45: Országúti kerékpár, Milánó-Sanremo

18.00: Golf, PGA Tour, Valspar Championship

23.00: Curling, női vb, elődöntő

Spíler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Liverpool

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Burnley

18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Chelsea

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Brentford

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Mallorca

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Getafe

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Girona

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Valencia

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Kaiserslautern

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Union Berlin

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Hamburg

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Darmstadt-Schalke 04

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Sassuolo

Kezdőlap    Sport    Magyar-olasz, Brighton-Liverpool, Bayern és Juventus – igen gazdag a szombati tévés sportkínálat

televízió

sportműsor

labdaúgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődik a januári rezsistoppal érintett, módosított gázszámlák kiküldése a lakossági ügyfelek részére. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint a technikai átállás lezárult, a diktáláson alapuló számlák március 21-étől folyamatosan érkeznek az érintettekhez.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor a cseh terrortámadás után: megerősítjük a katonai védelmet Magyarországon

A pénteki cseh terrorcselekményre reagálva a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk, egyúttal a védelmi ipari gyáraknál is megerősítjük a katonai védelmet  - jelentette be Orbán Viktor szombaton Facebok videójában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: heteken belül vége lehet a közel-keleti háborúnak?

A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 21:53
Portugália Cristiano Ronaldo nélkül lép pályára
2026. március 20. 21:31
Már a Liverpool XXI. századi történetének legfontosabb játékosa is Szoboszlait magasztalja
×
×