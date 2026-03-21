Magyar-olasz, Brighton-Liverpool, Bayern és Juventus – igen gazdag a szombati tévés sportkínálat

M4 Sport
9.45 és 18.30: Atlétika, fedettpályás világbajnokság, Torun
14.30: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, Magyarország-Olaszország
16.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Újpest
M4 Sport+
14.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Diósgyőr
16.00: Ökölvívás, Bocskai István emlékverseny
18.30: Röplabda, női Magyar Kupa, döntő
Sport 1
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Podravka Koprivnica-Esbjerg
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés, Debrecen-Odense
19.45: Kézilabda, női Európa Liga, negyeddöntő, első mérkőzés, Mosonmagyaróvár-Esztergom
22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Washington Wizards-Oklahoma City Thunder
Sport 2
14.00: Cselgáncs, Grand Slam, Tbiliszi
18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Vitória SC
Eurosport 1
13.30: Sznúker, World Open, elődöntő
10.30: Alpesisí, világkupa-döntő, férfi lesiklás
12.00: Alpesisí, világkupa-döntő, női lesiklás
16.00: Sílövészet, vk, férfi üldözéses verseny
17.00: Síugrás, vk, Vikersund
18.45: Sífutás, vk, férfi és női sprint
Eurosport 2
9.45: Országúti kerékpár, Milánó-Sanremo
18.00: Golf, PGA Tour, Valspar Championship
23.00: Curling, női vb, elődöntő
Spíler 1
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Liverpool
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Burnley
18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Chelsea
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Brentford
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Real Mallorca
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Getafe
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Girona
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Valencia
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Kaiserslautern
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Union Berlin
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Hamburg
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Darmstadt-Schalke 04
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Sassuolo