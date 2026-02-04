A Barcelon megmutatta a Real Mardidnak, hogy kell

Három héttel korábban az Albacete háromszor is vezetett a Real Madrid ellen, s végül 3–2-es sikerrel ejtette ki a 19-szeres kupagyőztest. A továbbjutás akkora lendületet adott a csapatnak, hogy azóta a bajnokságban sorozatban három győzelemnél tart, és felzárkózott a 12. helyre. A Barcelona a hajráig Lamine Yamal és Ronald Araújo góljaival magabiztosan őrizte előnyét, ám a 84. percben Javi Moreno szépített. Az eredmény azonban ezt követően már nem változott, így a katalánok jutottak a legjobb négy közé.

Eredmény, Király Kupa, negyeddöntő:

Albacete–Barcelona 1-2 (0-1)

szerdán játsszák:

Alavés–Real Sociedad 21.00

Valencia–Athletic Bilbao 21.00

csütörtökön játsszák: