Albacete, Spanyolország, 2026. február 3. A Barcelona játékosa, Ferrán Torres. Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images
Nyitókép: Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images

A Barcelon megmutatta a Real Mardidnak, hogy kell

Infostart / MTI

A Barcelona 2–1-re nyert a labdarúgó Király Kupa negyeddöntőjében a spanyol másodosztályban szereplő, januárban a Real Madridot kiejtő Albacete vendégeként.

Három héttel korábban az Albacete háromszor is vezetett a Real Madrid ellen, s végül 3–2-es sikerrel ejtette ki a 19-szeres kupagyőztest. A továbbjutás akkora lendületet adott a csapatnak, hogy azóta a bajnokságban sorozatban három győzelemnél tart, és felzárkózott a 12. helyre. A Barcelona a hajráig Lamine Yamal és Ronald Araújo góljaival magabiztosan őrizte előnyét, ám a 84. percben Javi Moreno szépített. Az eredmény azonban ezt követően már nem változott, így a katalánok jutottak a legjobb négy közé.

Eredmény, Király Kupa, negyeddöntő:

  • Albacete–Barcelona 1-2 (0-1)

szerdán játsszák:

  • Alavés–Real Sociedad 21.00
  • Valencia–Athletic Bilbao 21.00

csütörtökön játsszák:

  • Real Betis–Athlético Madrid 21.00

