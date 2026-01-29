Mesébe illő helyen jártak pihenésképpen a női pólósok – képek

Kiránduláson vett részt a női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokság pihenőnapján – számolt be róla Facebook-bejegyzésében a waterpolo.hu.

A csapat a Madeira Botanikus Kertbe látogatott el, ahol egy feltöltő séta mellett megcsodálta az egzotikus növényeket és a csodás tájat.

A 8 hektáros botanikus kert 1960-ban nyitotta meg kapuit, maga a terület korábban a Reid's Hotel alapítója, William Reid birtoka volt. Hat szekcióra oszlik: az őshonos madeirai növényekre, az arborétumra, a pozsgásokra, a mezőgazdasági növényekére, a gyógynövénykertre, valamint a pálmákra és cikászokra. A parkon belül madárpark és egy három szobás természettörténeti múzeum is található.

A szövetség képeket is megosztott a botanikus kert szépségét élvező pólós lányokról: