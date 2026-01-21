ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
Szántó Dávidot kitüntetik a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának (ISHOF) a májusi beiktató ünnepségén.
Nyitókép: Magyar Úszó Szövetség

Szántó Dávid is a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokában

Infostart

Szántó Dávidot kitüntetik a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának (ISHOF) a májusi beiktató ünnepségén.

A magyar szövetség (MÚSZ) szerdai közleménye alapján a MÚSZ nemzetközi igazgatója a sportágak fejlődését és népszerűsítését elismerő Paragon Awardot (Példakép Díj) veheti majd át első magyarként és a díj történetének legfiatalabbjaként. Az elismerést évek óta olyanoknak ítélik oda, akik a parton tettek sokat azért, hogy az úszás, műugrás, műúszás és vízilabda minden korábbinál magasabb szintre juthasson. Szántó Dávid lesz a 41. magyar kitüntetett a Hírességek Csarnokában, és az első ebben a kategóriában.

Szántó Dávid, aki korábban versenyszerűen úszott, majd a Telesport úszókommentátora lett – Cseh László pályafutásának felívelő szakaszában rendszeresen ő közvetítette az érmes úszásait –, főszerepet vállalt az elmúlt évek budapesti világeseményeinek szervezésében - emelte ki a kommüniké. A 2017-es budapesti vizes világbajnokságon az úszóviadal versenyigazgatójaként tevékenykedett, a 2021-es Európa-bajnokságon, a 2022-es vizes vb-n, majd a 2024-es rövidpályás úszó vb-n már az egész szervezőbizottság operatív vezetőjeként irányította az előkészületeket és a lebonyolítást. Ugyanez a szerep vár rá a 2027-es világbajnokságon is.

„Fantasztikus dolog ez, számomra még kicsit felfoghatatlan is, hogy ilyen legendák mellé kerülhetek” – mondta az elismerésről Szántó Dávid. „Csaknem négy évtizede vagyok az úszósportban, már versenyzőként és riporterként is hatalmas élmény volt, de úgy érzem, sportdiplomataként és versenyrendezőként tudom a leginkább segíteni a sportágat” – fogalmazott.

A beiktatási ceremóniára – amelyen az idei 11 kitüntetett között ott lesz Cseh László is – május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

Szántó Dávid is a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokában

