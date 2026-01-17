ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kristina Jörgensen, a Gyõr (b), valamint Thale Rushfeldt Deila (k) és Lysa Tchaptchet Defo (j), az Odense játékosai a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Odense HB mérkõzésen az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar magyar ellen a BL-ben – sport a tévében

Infostart / MTI

A Győr női kézilabdacsapata a Debrecent fogadja. A férfi kézi- és a vízilabda-Eb-n viszont magyarok potenciális ellenfeleit láthatjuk. Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

16.30: Vízilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Egyesült Államok

18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Herning, csoportkör, Ausztria-Spanyolország

20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Malmö, csoportkör, Svédország-Hollandia

M4 Sport+

13.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, Európa-bajnokság, Tilburg

18.00: Röplabda, Női Extraliga, alapszakasz, Kaposvár-Békéscsaba

21.30: Műkorcsolya- és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, Jégtánc, szabadprogram

Sport 1

15.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Baia Mare-Mosonmagyaróvár

17.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győr-Debrecen

19.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Esztergom-Blomberg Lippe

23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Dallas Mavericks-Utah Jazz

Sport 2

17.00: Jégkorong, U18-as női világbajnokság, Kanada

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-Benfica

Eurosport

9.00: Síugrás, világkupa, Csangcsiaku, nők, 2. verseny

10.30: Alpesisí, világkupa, Tarvisio, nők, lesiklás

12.15: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, lesiklás

14.00 és 19.45: Sznúker, London Masters, elődöntő

Eurosport 2

8.50, 11.35: Északi összetett, világkupa, Oberhof, nők, kompakt verseny

9.35, 12.20: Északi összetett, világkupa, Oberhof, férfiak, kompakt verseny

14.15: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, férfiak, sprint

16.05: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, férfi kűr

19.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc kűr

Spiler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Manchester City

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Burnley

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Arsenal

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Athletic Bilbao

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Real Oviedo

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Villarreal

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, 1. FC. Nürnberg-Elversberg

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-St. Pauli

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Bayern München

22.30: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, Denver Broncos-Buffalo Bills

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Leicester City

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Brentford

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Sassuolo

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Juventus

Kezdőlap    Sport    Magyar magyar ellen a BL-ben – sport a tévében

kézilabda

győr

sportműsor

bl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól

Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól
A Benes-dekrétumok szlovák megerősítéséről és alkalmazásáról tartott kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ennek alkalmával kereste meg az InfoRádió Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatóját, aki az mondta, a II. világháború utáni években nem álltak le a konfiskálások, a szlovák államnak óriási biznisz mind a mai napig.
VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna olyan súlyos kihívással néz szembe, amire még nem volt példa - Háborús híreink szombaton

Ukrajna olyan súlyos kihívással néz szembe, amire még nem volt példa - Háborús híreink szombaton

Kijev jelenleg csak a szükséges villamosenergia-mennyiség mintegy feléhez jut hozzá, a városban tömeges fűtés- és áramkimaradások sújtják a lakosságot a rekordhidegben – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester. Oroszország a múlt héten példátlan bombázással sújtotta Ukrajnát, közel 1100 drónnal, 890 irányított bombával és több mint 50 rakétával támadtak a brutális hidegben. Putyin és Borisz Jelcin korábbi tanácsadója, Szergej Karaganov kijelentette: ha Oroszország közel kerülne az ukrajnai vereséghez, az azt is magával vonhatja, hogy Moszkva nukleáris fegyvereket vet be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta Trump korábbi kijelentését: "Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 17.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 17.)

A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 20:59
Férfi kézilabda Eb: megsérült a Győr montenegrói balátlövője
2026. január 16. 20:20
Újabb fényes diadalt aratott a magyar válogatott a vízilabda Eb-n
×
×
×
×