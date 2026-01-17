Magyar magyar ellen a BL-ben – sport a tévében

M4 Sport
16.30: Vízilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Egyesült Államok
18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Herning, csoportkör, Ausztria-Spanyolország
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Malmö, csoportkör, Svédország-Hollandia
M4 Sport+
13.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, Európa-bajnokság, Tilburg
18.00: Röplabda, Női Extraliga, alapszakasz, Kaposvár-Békéscsaba
21.30: Műkorcsolya- és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, Jégtánc, szabadprogram
Sport 1
15.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Baia Mare-Mosonmagyaróvár
17.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Győr-Debrecen
19.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Esztergom-Blomberg Lippe
23.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Dallas Mavericks-Utah Jazz
Sport 2
17.00: Jégkorong, U18-as női világbajnokság, Kanada
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-Benfica
Eurosport
9.00: Síugrás, világkupa, Csangcsiaku, nők, 2. verseny
10.30: Alpesisí, világkupa, Tarvisio, nők, lesiklás
12.15: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, lesiklás
14.00 és 19.45: Sznúker, London Masters, elődöntő
Eurosport 2
8.50, 11.35: Északi összetett, világkupa, Oberhof, nők, kompakt verseny
9.35, 12.20: Északi összetett, világkupa, Oberhof, férfiak, kompakt verseny
14.15: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, férfiak, sprint
16.05: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, férfi kűr
19.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc kűr
Spiler 1
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Manchester City
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Burnley
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Arsenal
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Athletic Bilbao
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Real Oviedo
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Villarreal
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, 1. FC. Nürnberg-Elversberg
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-St. Pauli
18.00: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Bayern München
22.30: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, Denver Broncos-Buffalo Bills
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Leicester City
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Brentford
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Sassuolo
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Juventus