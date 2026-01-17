Kovács Attila: szombaton Milánóig elkorcsolyázhatnak a Jégpályák Éjszakájának résztvevői – persze szimbolikusan

Január 17-én, szombaton rendezik meg a Jégpályák Éjszakáját az egész országban. A Több mint 40 vidéki helyszínen és a fővárosban is különböző programokkal várják az érdeklődőket a résztvevő jégpályák, jégcsarnokok.

„Sokat nőtt a rendezvény, az idei évben büszkén elmondhatjuk, hogy több mint 40 vidéki helyszínen fogunk tudni programokat nyújtani a látogatóknak” – mondta az InfoRádióban Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója. Lesz például olyan program, hogy a résztvevők összesen 1000 kilométert korcsolyázhatnak le, ami a Budapest-Milánó távolságot szimbolizálja, utalva a közelgő téli olimpiára.

Budapesten több esemény is lesz, melyek közül az egyik fő látványosság a Magyar Jégkorong Napja a Városligeti Műjégpályán

– mondta a sportigazgató. Hozzátette, ez alapvetően egy gyerektorna, U8-as és U10-es csapatok fognak játszani a jégen. Kiemelte: rekordszámú, 122 csapat jelentkezett a versenyre, és több mint 1000 kis hokijátékos élvezi majd a sportág minden örömét.

Kovács Attila szerint a Jégpályák Éjszakája népszerűségnövelő és gyerekcsalogató esemény is egyszerre. A rendezvény célja többek között, hogy minél több embert be tudjon csatornázni a jégkorongba és a korcsolyázásba. A sportigazgató leszögezte: a szövetségnél hisznek abban, hogy akik kilátogatnak valamelyik eseményre és kipróbálják a korcsolyázást, az meg fogja szeretni. Arról is beszélt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség hosszabb távú célja a minél aktívabb társadalom, és ezzel az eseménysorozattal szeretnék megmutatni e két sport, illetve a jégpályák pozitív arcát.