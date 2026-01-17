ARÉNA - PODCASTOK
Jégkorongozók a jégen, mérkőzés közben.
Nyitókép: Ryan McVay/Getty Images

Kovács Attila: szombaton Milánóig elkorcsolyázhatnak a Jégpályák Éjszakájának résztvevői – persze szimbolikusan

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, milyen programokkal, versenyekkel, látványosságokkal várják a jégpályák, jégcsarnokok az eseményre ellátogató érdeklődőket.

Január 17-én, szombaton rendezik meg a Jégpályák Éjszakáját az egész országban. A Több mint 40 vidéki helyszínen és a fővárosban is különböző programokkal várják az érdeklődőket a résztvevő jégpályák, jégcsarnokok.

„Sokat nőtt a rendezvény, az idei évben büszkén elmondhatjuk, hogy több mint 40 vidéki helyszínen fogunk tudni programokat nyújtani a látogatóknak” – mondta az InfoRádióban Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója. Lesz például olyan program, hogy a résztvevők összesen 1000 kilométert korcsolyázhatnak le, ami a Budapest-Milánó távolságot szimbolizálja, utalva a közelgő téli olimpiára.

Budapesten több esemény is lesz, melyek közül az egyik fő látványosság a Magyar Jégkorong Napja a Városligeti Műjégpályán

– mondta a sportigazgató. Hozzátette, ez alapvetően egy gyerektorna, U8-as és U10-es csapatok fognak játszani a jégen. Kiemelte: rekordszámú, 122 csapat jelentkezett a versenyre, és több mint 1000 kis hokijátékos élvezi majd a sportág minden örömét.

Kovács Attila szerint a Jégpályák Éjszakája népszerűségnövelő és gyerekcsalogató esemény is egyszerre. A rendezvény célja többek között, hogy minél több embert be tudjon csatornázni a jégkorongba és a korcsolyázásba. A sportigazgató leszögezte: a szövetségnél hisznek abban, hogy akik kilátogatnak valamelyik eseményre és kipróbálják a korcsolyázást, az meg fogja szeretni. Arról is beszélt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség hosszabb távú célja a minél aktívabb társadalom, és ezzel az eseménysorozattal szeretnék megmutatni e két sport, illetve a jégpályák pozitív arcát.

jégkorong

magyar jégkorong szövetség

műjégpálya

jégpályák éjszakája

kovács attila

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok
A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.
 

Vigyázat, a következő napokban veszélyessé válhat a Balaton jege

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Megduplázódott a Balaton, mutatjuk

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola" (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.
 

Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek

Az amerikaiak 75 százaléka nem támogatja Grönland bekebelezését - közölte az egyik republikánus szenátor

Eichengreen: Vészjósló párhuzam alakulhat ki, hasonló mint a 2008-as válság előtt

Eichengreen: Vészjósló párhuzam alakulhat ki, hasonló mint a 2008-as válság előtt

Január 1-jén Franciaország vette át a G7-ek, a fejlett gazdaságok megkopott klubjának vezetését. Elnöksége alatt a csoport programjának középpontjában a globális egyensúlytalanságok – Kína, az Egyesült Államok és más országok folyó fizetési mérlegének többlete és hiánya – állnak majd. Ez emlékeztet 2006-ra, amikor a globális egyensúlytalanságok legutóbb komoly aggodalmat jelentettek.

Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor

Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor

A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

