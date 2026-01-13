ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.29
usd:
331.72
bux:
118863.12
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Durva verekedésbe torkollott az ifjúsági futballmeccs, a szülők is beszálltak – videó

Infostart

Az andalúz ifi labdarúgó bajnokságának mérkőzésén olyasmi történt, amit a profi ligában is csak ritkán látni. Durván egymásnak esett a két csapat, a bunyóba később a szülők is csatlakoztak.

Szombaton a 36. percben járt a Güéjar Sierra és az Arenas de Armilla összecsapása egy spanyol ifjúsági futballmeccsen, az andalúz negyedosztályban, Granada térségében – írja az Index.

A játékvezető sárga lapot adott a Güéjar Sierra egyik játékosának, ami miatt először lökdösődés alakult ki, majd a hazai csapat egyik futballistája váratlanul nekirohant a vendégek egyik játékosának, és a földre lökte.

Ezt követően kialakult a káosz, a földön fekvő fiút rugdosni kezdték, és mindenki verekedni kezdett mindenkivel. A játékosok egymást kergették, majd egy idő után a korlátok kívül álló anyukák is berohantak a pályára.

Az összecsapás percekig tartott, végül a Guardia Civil, a spanyol csendőrség helyszínre érkező emberei léptek közbe. A játékvezető olyannyira nem volt ura a helyzetnek, hogy le is fújta a mérkőzést.

Az a játékos, akit a földhöz vágtak, majd megrugdostak, feljelentést tett a rendőrségen, úgyhogy nemcsak a fegyelmi bizottságnál, hanem vélhetően a bíróság előtt is lesz folytatása a példátlan esetnek.

Kezdőlap    Sport    Durva verekedésbe torkollott az ifjúsági futballmeccs, a szülők is beszálltak – videó

labdarúgás

spanyolország

erőszak

verekedés

szülők

andalúzia

fiatalok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng

Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng
Éles politikai vita bontakozott ki Csehországban az Ukrajnának szánt lőszerszállítások miatt. A jelenlegi miniszterelnök, Andrej Babiš azt állítja: a korábbi kormány több száz milliárd koronányi fegyverüzletet bonyolított le úgy, hogy erről sem a parlament, sem a közvélemény nem kapott világos tájékoztatást. Petr Fiala volt kormányfő viszont azzal vádolja Babišt, hogy felelőtlen nyilatkozataival emberek és cégek biztonságát veszélyezteti.
 

Szakértő: egy trükk is kellett ahhoz, hogy Oroszország ellenálljon az uniós szankcióknak

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

Így reagált Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy az államfő kitűzte a választás időpontját

Minden fontos információ, amit a 2026-os választásról tudni kell

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Hajnalban súlyos támadás érte Ukrajnát - Kijevben elment az áram. A nap folyamán személycserékről szavazott az ukrán parlament: új védelmi miniszter, energiaügyi miniszter, technológiai miniszter és hírszerzési vezető is kinevezésre kerül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

It comes as an Iranian security official says 2,000 people have been killed so far after a crackdown on anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 13. 17:45
Jön a tél legnagyobb hazai futóeseménye
2026. január 13. 15:34
Marozsán mérgében összetörte az ütőjét, de aztán...
×
×
×
×