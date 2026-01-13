Durva verekedésbe torkollott az ifjúsági futballmeccs, a szülők is beszálltak – videó

Szombaton a 36. percben járt a Güéjar Sierra és az Arenas de Armilla összecsapása egy spanyol ifjúsági futballmeccsen, az andalúz negyedosztályban, Granada térségében – írja az Index.

A játékvezető sárga lapot adott a Güéjar Sierra egyik játékosának, ami miatt először lökdösődés alakult ki, majd a hazai csapat egyik futballistája váratlanul nekirohant a vendégek egyik játékosának, és a földre lökte.

Ezt követően kialakult a káosz, a földön fekvő fiút rugdosni kezdték, és mindenki verekedni kezdett mindenkivel. A játékosok egymást kergették, majd egy idő után a korlátok kívül álló anyukák is berohantak a pályára.

? Vuelve otro episodio lamentable a nuestro fútbol de cantera.

Pelea entre jugadores del Güejar Sierra y Arenas de Armilla, que desencadenó otra trifulca con familiares. pic.twitter.com/061BjxTH0M — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026

Az összecsapás percekig tartott, végül a Guardia Civil, a spanyol csendőrség helyszínre érkező emberei léptek közbe. A játékvezető olyannyira nem volt ura a helyzetnek, hogy le is fújta a mérkőzést.

Az a játékos, akit a földhöz vágtak, majd megrugdostak, feljelentést tett a rendőrségen, úgyhogy nemcsak a fegyelmi bizottságnál, hanem vélhetően a bíróság előtt is lesz folytatása a példátlan esetnek.