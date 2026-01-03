ARÉNA - PODCASTOK
Handball Player warming up while holding a handball
Nyitókép: imagean/Getty Images

Férfi kézilabda Eb: Krakovszki Zsolt kiesett a válogatottból

Infostart / MTI

A magyar szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint Krakovszki Zsolt bokája a nemzeti csapat egyik edzésén megsérült.

A győri ETO University HT jobbszélsőjét súlyos szalagsérülés miatt péntek este már meg is operálták. Bokája immár stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.

Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap. A jobbszélső helyére Chema Rodriguez szövetségi kapitány

a Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe.

Az edzésekre csatlakozik az együtteshez a Tatabánya beállója, Papp Tamás is. A csapat a kontinenstorna előtt jövő pénteken 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben.

Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz a magyarok ellenfele. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lili (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
