Férfi kézilabda Eb: Krakovszki Zsolt kiesett a válogatottból

A győri ETO University HT jobbszélsőjét súlyos szalagsérülés miatt péntek este már meg is operálták. Bokája immár stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja.

Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap. A jobbszélső helyére Chema Rodriguez szövetségi kapitány

a Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe.

Az edzésekre csatlakozik az együtteshez a Tatabánya beállója, Papp Tamás is. A csapat a kontinenstorna előtt jövő pénteken 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben.

Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz a magyarok ellenfele. A középdöntőbe az első két helyezett jut.