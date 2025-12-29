A darts-vb és a síelés mellett olasz és angol foci is lesz a tévében

Új befektető érkezik az RTL Cápák között című műsorába. Ő Varga Sándor, akit főleg étteremtulajdonosként ismernek, és kevesebben tudják, hogy programozó matematikusként indult a pályafutása. A műsorban beszélgettünk gasztronómiáról, rántott húsról, balatoni lángosról, arról, hogy miért nincs több Michelin csillagos étterem Magyarországon, de szóba került az is, hogy mit keres egy befektetésben, ki az ideális jelölt számára, akinek az ötletét támogatná akár anyagilag, akár mentorként.