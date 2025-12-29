ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 29. hétfő
Dart in bulls eye of dartboard with shallow depth of field concept for hitting targetdarts arrows in the target center
Nyitókép: bieshutterb/Getty Images

A darts-vb és a síelés mellett olasz és angol foci is lesz a tévében

Infostart / MTI

Teremfoci, a Győr női kézilabdacsapata és az AS Roma meccse is lesz ma a tévében – élő sportközvetítések hétfőn.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

december 29., hétfő:

M4 Sport

17.45: Kézilabda, női NB I, Vasas SC-Győri Audi ETO KC

19.45: Futsal, férfi NB I, Újpest FC-Vehir.hu Futsal Veszprém

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, vb

Sport 2

15.00: Jégkorong, Spengler Kupa, rájátszás, 1. mérkőzés

20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, rájátszás, 2. mérkőzés

Eurosport 1

11.30: Sífutás, Tour de Ski, Toblach, férfiak

14.30: Sífutás, Tour de Ski, Toblach, nők

16.00: Síugrás, Négysáncverseny, Oberstdorf

Eurosport 2

13.40: Terepkerékpár, X2O Badkamers Trophy, Loenhout, nők

14.55: Terepkerékpár, X2O Badkamers Trophy, Loenhout, férfiak

Arena 4

20.45: Labdarúgás, Serie A, AS Roma-Genoa

Match 4

19.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Ipswich

21.15: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham-Southampton

