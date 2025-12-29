A darts-vb és a síelés mellett olasz és angol foci is lesz a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
december 29., hétfő:
M4 Sport
17.45: Kézilabda, női NB I, Vasas SC-Győri Audi ETO KC
19.45: Futsal, férfi NB I, Újpest FC-Vehir.hu Futsal Veszprém
Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, vb
Sport 2
15.00: Jégkorong, Spengler Kupa, rájátszás, 1. mérkőzés
20.15: Jégkorong, Spengler Kupa, rájátszás, 2. mérkőzés
Eurosport 1
11.30: Sífutás, Tour de Ski, Toblach, férfiak
14.30: Sífutás, Tour de Ski, Toblach, nők
16.00: Síugrás, Négysáncverseny, Oberstdorf
Eurosport 2
13.40: Terepkerékpár, X2O Badkamers Trophy, Loenhout, nők
14.55: Terepkerékpár, X2O Badkamers Trophy, Loenhout, férfiak
Arena 4
20.45: Labdarúgás, Serie A, AS Roma-Genoa
Match 4
19.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Ipswich
21.15: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham-Southampton