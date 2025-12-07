Eldőlt a Forma-1-es közvetítés sorsa

"Röviden összefoglalva, minden marad a régiben." - mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

"Járom a világot és ha hétvégén valahol meg akarom nézni a futamot, ritkán van az, hogy nem fizetős csatornán el tudom kapni, talán nincs is. Köszönjük az MTVA-nak, amely fontos partnerünk, boldogok vagyunk, hogy meg tudjuk hosszabbítani az együttműködésünket." - fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója.

A Forma-1-es világbajnokságot indulása, 2015 júliusa óta közvetíti az M4 Sport.

A 2026-os szezon március 6-án kezdődik Ausztráliában, de az M4 Sport már a tesztekről is beszámol, már Bahreinben ott lesz a Boxutca stábja.