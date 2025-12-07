ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje vezeti a mezõnyt brit csapattársa, Lando Norris (b) és Max Verstappen, a Red Bull címvédõje (j) elõtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának rajtja után a loszaili pályán 2025. november 28-án.
Nyitókép: Ali Haider

Eldőlt a Forma-1-es közvetítés sorsa

Infostart

Továbbra is az M4 Sport közvetíti a Forma-1-es világbajnokságot Magyarországon. Az erről szóló szerződést, amelynek értelmében a 2026-os és a 2027-es szezont is kizárólag az MTVA sportcsatornája mutatja majd, Gyulay Zsolt, a hazai jogokkal rendelkező és értékesítő Hungaroring Zrt. vezérigazgatója, valamint Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója írta alá vasárnap.

"Röviden összefoglalva, minden marad a régiben." - mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

"Járom a világot és ha hétvégén valahol meg akarom nézni a futamot, ritkán van az, hogy nem fizetős csatornán el tudom kapni, talán nincs is. Köszönjük az MTVA-nak, amely fontos partnerünk, boldogok vagyunk, hogy meg tudjuk hosszabbítani az együttműködésünket." - fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója.

A Forma-1-es világbajnokságot indulása, 2015 júliusa óta közvetíti az M4 Sport.

A 2026-os szezon március 6-án kezdődik Ausztráliában, de az M4 Sport már a tesztekről is beszámol, már Bahreinben ott lesz a Boxutca stábja.

Kezdőlap    Sport    Eldőlt a Forma-1-es közvetítés sorsa

forma-1

mtva

közvetítési jog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem

Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem
Már mozikban Herendi Gábor új filmje, a Szenvedélyes nők - ami csakúgy mint előző filmje, a Futni mentem egy nagysikerű cseh film remake változata. A filmzene a tavaly tragikusan elhunyt Tompos Kátya szerzeményein alapszik – mondta az InfoRádióban a film rendezője. Herendi Gábor reméli, hogy az ismét állami támogatás nélkül készült új filmje sikeres lesz a magyar nézők között, ami további független alkotások lehetőségét is segítené.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?

2025 októberében a Fed bejelentette, hogy decemberben leállítja a mennyiségi szigorítást. Ezzel véget ér az a két és fél évig tartó időszak, amelynek során az amerikai jegybank havonta több tízmilliárd dollárral csökkentette a mérlegét, hogy visszafogja a gazdaság túlfűtöttségét és letörje a 2022-ben kialakult inflációs hullámot. Ez új piaci környezetet teremthet a részvény-, kötvény- és devizapiacok számára. A fenti változások nyomán cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogyan alakultak a hozamok különböző piaci környezetben a részvénypiacokon (S&P 500, Nasdaq), valamint a devizapiacon (dollárindex, EUR/HUF).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni

Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni

Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 15:52
Max Verstappen közel volt a csodához
2025. december 7. 13:39
David Beckham: „Hála Istennek, szerződtettem a világ legjobb futballistáját”
×
×
×
×