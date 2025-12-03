Egy ezüst az első magyar érem a rövidpályás úszó-Eb-ről

A 29 éves magyar versenyző 21.89 másodperccel zárt, a számot a svájci Noé Ponti nyerte 21.54-gyel.

Szabó – aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban – pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.

A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el, ami nagyon fontos volt, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.