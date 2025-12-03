ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.76
usd:
326.19
bux:
109235.96
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás előfutama előtt a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 16-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy ezüst az első magyar érem a rövidpályás úszó-Eb-ről

Infostart / MTI

Szabó Szebasztián ezüstérmet nyert szerdán 50 méteres pillangóúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

A 29 éves magyar versenyző 21.89 másodperccel zárt, a számot a svájci Noé Ponti nyerte 21.54-gyel.

Szabó – aki a magyar küldöttség első érmét szerezte Lublinban – pályafutása során negyedszer állhat Eb-dobogón ebben a számban: 2021-ben Kazanyban világcsúcsbeállítással diadalmaskodott, 2019-ben Glasgow-ban, majd két évvel ezelőtt Otopeniben második volt.

A BVSC sportolója a keddi középdöntőben a negyedik időt úszta, ezzel a 6-os pályára került a fináléban. A rajtot jól kapta el, ami nagyon fontos volt, elsőnek fordult, és bár Pontit nem tudta maga mögött tartani, másodikként csapott célba.

Kezdőlap    Sport    Egy ezüst az első magyar érem a rövidpályás úszó-Eb-ről

úszás

európa-bajnokság

szabó szebasztián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.
 

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Szakértő az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról: akár döntő lépést is tehetnek a rendezés irányába jövőre

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart, mitöbb, Kijev több támadást is intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális árzuhanás jöhet ennél az alapvető élelmiszernél: vajon a boltokban is megérezzük?

Brutális árzuhanás jöhet ennél az alapvető élelmiszernél: vajon a boltokban is megérezzük?

Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

Russia's president looks determined to continue his war in Ukraine - even as the country's economic problems grow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 13:33
Jogi eljárást indít korábbi játékosa ellen az Újpest
2025. december 3. 12:24
Az időjárás továbbra sem kegyes az olimpia ceremóniával
×
×
×
×