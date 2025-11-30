ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 30. vasárnap
A Kisvárda FC labdarúgócsapatának stadionja, a kisvárdai Várkert Stadion az avatás napján, 2018. augusztus 11-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem lennénk az újpesti drukkerek helyében

Infostart / MTI

A Kisvárda Master Good háromgólos győzelmet aratott a vendég Újpest felett a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A hazaiak három nyeretlen találkozó után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a fővárosiak először kaptak ki a második meccsén irányító Bodor Boldizsár vezetésével.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, de egyik csapat sem tudta átjátszani az ellenfél védelmét. Az első helyzet viszont rögtön tizenegyest eredményezett, mert a kisvárdai kapus elsodorta a labdát mellette eltoló Beridzét,

a büntetőt azonban a keresztlécre lőtte Matko.

A folytatásban is maradt az élvezetes, lendületes futball, ennek ellenére kevés lehetőség adódott a játékosok előtt. Az első félidőben csak a kisvárdai hálóőrnek kellett egy alkalommal nagyot védenie, hogy megóvja kapuját a góltól, a túloldalon pedig Banait egyszer a kapufa segítette ki.

Térfélcserét követően a hazai csapat volt aktívabb, több támadást vezetett ellenfelénél, elszántsága pedig kifizetődött, mert előbb egy remek keresztlabda után Nagy Krisztián 16 méterről, majd néhány perccel később Bíró közelről lőtte ki a jobb alsó sarkot, előbbi próbálkozása a kapufáról vágódott a hálóba. A Kisvárda vezetése abszolút megérdemelt volt, mert a kettő között Mesanovicnak is volt egy helyzete.

A piros-fehérek kétgólos előnyben is kézben tartották a játék irányítását, de kapusuk hibájából majdnem szépített az Újpest, azonban Popovichot kisegítette az egyik védője a gólvonalon. Ezt követően viszont a továbbra is letámadó Kisvárda eldöntötte az összecsapást a harmadik góljával, ugyanis Cipetic két szép csel után éles szögből a keresztléc alá bombázott. A végén kiengedtek a hazaiak, de Popovich két bravúros védése miatt ezt sem tudta kihasználni az Újpest, amely így háromgólos vereséget szenvedett.

labdarúgás

újpest fc

kisvárda

