A hidzsáb sem segített, a magyar lányok majd félszáz gólt rámoltak be az irániaknak

A magyarok csütörtökön, az első körben 26-17-re verték Szenegált, a közel-keletiek viszont 34-9-re kikaptak Svájctól. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a kapus Szemerey Zsófinak és a védelem vezérének, a jobbátlövő Papp Nikolettának adott pihenőt a nemzeti csapat történetének első Irán elleni találkozóján. A rivális a harmadik világbajnokságán szerepel - a magyar csapatnak ez a 25. részvétele -, az előző két alkalommal egyaránt az utolsó előtti, 31. helyen zárta a tornát.

A szombati találkozót ugyanazok a szlovák játékvezetők vezették, akik két éve Helsingborgban is a vb csoportkörének második fordulójában fújták a sípot azon a a Kamerun elleni találkozón, amelyen Golovin együttese kiharcolta a középdöntőbe jutást, ugyancsak a B jelű négyesből.

Hogy ez ezúttal is így történjen, arról fókuszált kezdéssel igyekezett tenni a nemzeti csapat: első négy lövéséből egyaránt betalált, miközben még két perc sem telt el, mikor Irán (játékosai hidszábban játszottak, amely a válluk alá ért) sérülés miatt elveszítette kezdő balátlövőjét, akit ölben kellett levinni a pályáról. Az ázsiai együttes az ötödik percben volt először eredményes, a tízgólos különbség így is korán, alig 14 perc alatt meglett 13-3-nál. Golovin Vlagyimir ígéretéhez híven tízpercenként frissített csapatát, hogy mindenki megfelelő játékidőhöz jusson.

s-Hertogenbosch, 2025. november 29. Klujber Katrin (k) dob kapura a holland-német közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság B csoportjának 2. fordulójában játszott Irán - Magyarország mérkõzésen a hollandiai 's-Hertogenboschban 2025. november 29-én. A magyar válogatott 47-13-re gyõzött, ezzel középdöntõbe jutott. MTI/Szigetváry Zsolt

Sorra érkeztek a gyors magyar gólok lerohanásból vagy felállt védőfal ellen, és a rontott lövések után is megharcoltak a kipattanókért a magyar játékosok, ennek eredményeként még a szünet előtt húsz találatra duzzadt az előny (26-6).

A magyar válogatott jó hangulatát jellemzi, hogy a szünetben a bemelegítés közben Janurik Kinga és Tóvizi Petra "keringőztek" egy rövidet egy ritmusos zenére.

A második félidő elejére valamennyi benevezett játékos pályára lépett. Márton Gréta szórta a gólokat, Grosch Vivien bal combját viszont ápolni kellett a pálya mellett. A mérföldkövek közül az ellenfél tizedik találata a 42., a harminc találatos különbség az 53. percben lett meg (42-12).

Janurik Kinga nyolc, Bukovszky Anna kilenc védéssel zárt, valamennyi mezőnyjátékos bevette az iráni kaput.

A magyar rekord nem forgott veszélyben: ezt a 2005-ös világbajnokságon Ausztrália ellen 57-9-re megnyert szentpétervári meccs tartja, ez a vb-k történetének legnagyobb különbségű találkozója, egyben az egy csapat által lőtt legtöbb gól csúcsát is ez jelenti világbajnokságon.

A magyarok harmadik ellenfele hétfőn 20.30-tól a vb-újonc Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.