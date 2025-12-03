Fontos magyar győzelem a románok ellen

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg csoportját, így négy ponttal érkezett az I. számú rotterdami középdöntős hatosba.

Első meccsét a román együttes ellen játszotta az Ahoyban, és a kezdőcsapat remek játékával negyedóra után 10-5-re vezetett. A szünetig hátralevő időszakban több lett a magyar hiba, a rivális így két találatra közelített. A második félidőben nem sikerült az egyenlítés Romániának, a magyarok ismét ötgólos előnyre tettek szert (29-24), és a végén is ekkora különbséggel diadalmaskodott.

Klujber Katrin hét góllal, Szemerey Zsófi hat, Janurik Kinga hét védéssel vette ki részét a sikerből.

A magyar válogatott pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára.

A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.