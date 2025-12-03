ARÉNA - PODCASTOK
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány (k) a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkõzésen Rotterdamban 2025. december 3-án.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Fontos magyar győzelem a románok ellen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 34-29-re legyőzte Romániát, ezzel kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a holland–német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének első fordulójában, szerdán.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg csoportját, így négy ponttal érkezett az I. számú rotterdami középdöntős hatosba.

Első meccsét a román együttes ellen játszotta az Ahoyban, és a kezdőcsapat remek játékával negyedóra után 10-5-re vezetett. A szünetig hátralevő időszakban több lett a magyar hiba, a rivális így két találatra közelített. A második félidőben nem sikerült az egyenlítés Romániának, a magyarok ismét ötgólos előnyre tettek szert (29-24), és a végén is ekkora különbséggel diadalmaskodott.

Klujber Katrin hét góllal, Szemerey Zsófi hat, Janurik Kinga hét védéssel vette ki részét a sikerből.

A magyar válogatott pénteken 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára.

A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.

Kezdőlap    Sport    Fontos magyar győzelem a románok ellen

kézilabda

magyar válogatott

világbajnokság

