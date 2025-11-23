Két év után visszatért a világbajnok focista

Paul Pogba, a Manchester United és a Juventus korábbi középpályása szombaton a 85. percben állt be az AS Monaco FC csapatába, amely 4-1-re kikapott a Stade Rennes otthonában a francia élvonalban.

A 32 éves Pogba idén nyáron igazolt a Monacóhoz, és mivel a közelmúltban felépült kisebb bokasérüléséből, a válogatott szünet alatt újra edzésbe állhatott.

Az előző mérkőzését 2023. szeptember 3-án játszotta, azóta 811 nap telt el.

A guineai származású középpályás 2016-ban világrekordnak számító 105 millió euróért igazolt vissza a Juventustól a Manchester Unitedhez. Két évvel később úgy lett világbajnok, hogy a döntőben gólt szerzett Horvátország ellen.

Tavaly februárban az olasz doppingellenes testület négy évre eltiltotta, mert a 2023. augusztus 20-án, az Udinese elleni bajnoki után adott mintája az állóképesség növelésére használt szintetikus tesztoszteront tartalmazott. A 91-szeres válogatott Pogba elismerte, hogy olyan táplálékkiegészítőt fogyasztott, amelynek mellékelt tájékoztatója utalt a készítmény teljesítményfokozó jellegére. A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) tavaly októberben négyről másfél évre csökkentette az eltiltását.

„Láttam, hogy a közönség felállva tapsol, de nem hittem, hogy ez megtörténhet. Megkönnyebbültem, hogy újra azt csinálhatom, amit a világon a legjobban szeretek: focizhatok”

– nyilatkozta a szombati meccs után. Hozzátette: még sok munkára van szüksége, hogy visszanyerje korábbi erőnlétét és kilencven percet tudjon játszani.

„Ha nem teljesítek jól Monacóban, akkor elfelejthetem a francia válogatottat” – mondta Pogba.

Hangsúlyozta: hisz magában és a képességeiben, és mivel tudja, hogy nem csinált semmi rosszat, és nem az ő hibájából történt, amit történt, soha nem veszítette el a reményt.

A Monaco szerdán a Bajnokok Ligája alapszakaszában a ciprusi Páfosszal találkozik, majd szombaton a Paris Saint-Germain vendége lesz a bajnokságban.