2025. november 19. szerda Erzsébet
San Jose, Kalifornia, 2025. június 24., Sherel Floranus, a curaçaói válogatott labdarúgója a CONCACAF Gold Cup csoportmérkőzésén.
Nyitókép: Erin Chang/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Ilyen kicsi ország még soha nem jutott ki a futball-világbajnokságra!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magyar idő szerint szerda hajnalban befejeződtek a csoportmérkőzések a Concacaf-zónában, azaz az észak- és közép-amerikai, illetve karibi térségben is. Három válogatott biztosította onnan a vb-részvételét: Haiti, Panama és Curaçao! Utóbbi a legkisebb ország, amely valaha kiharcolta a vb-részvételt.

Panama korábban egyszer, 2018-ban játszott világbajnokságon, Haiti is egyszer, de jóval régebben, még 1974-ben. Az idősebb futballkedvelők talán még emlékeznek az NSZK-ban rendezett torna csoportszakaszának egyik nagy meglepetésére: Haiti válogatottjának csatára, Emmanuel Sanon góljával lezárta az olasz Dino Zoff 1142 perce tartó góltalansági rekordját.

Nagy szenzációt jelentett, de mi volt az ahhoz képest, hogy most Curaçao válogatott veretlenül végigmenetelt a vb-selejtezőkön is és kivívta a részvétel jogát a 48-as mezőnyben. Az ország 2010-ben vált le a Holland-Antillákról és jogállását tekintve a Holland Királyság egyenjogú országa Hollandia, valamint Aruba és Sint Maarten mellett.

A sziget a Karib-tenger déli részén, Venezuela partjaitól nem egészen 150 kilométernyire fekszik. A futballéletet eddig nem volt igazán jelentős, 2011-ben játszotta az első hivatalos mérkőzését a függetlenné válás óta, de már az 1958-as vb selejtezőin is indult, két éve vívott egy barátságos mérkőzést a világbajnok argentinokkal is, 0–7 lett a vége.

Nyilván az élet is kellemes ott, a financiális helyzet sem rossz, az elmúlt években olyan holland legendák is betöltötték a szövetségi kapitányi posztot a válogatottnál, mint Patrick Kluivert és Guus Hiddink, illetve 2024 óta Dick Advocaat. A válogatott a 82. helyen áll a FIFA-világranglistán.

A novemberi selejtezőkre összehívott keretben nincsen otthon futballozó játékos, ellenben tízen holland klubhoz tartoznak, talán a legjobb közülük a PSV Eindhoven védője, Armando Obispo, aki korábbi holland utánpótlás-válogatott. a 78 éves Dick Advocaat egyébként a kapitányi kinevezése óta több korábbi holland korosztályos válogatottat is rábeszélt arra, hogy válasszák Curaçao válogatottját – s aki megtette, jól tette, vb-résztvevő lehet.

Akad különben Borussia Dortmund-futballista is a keretben, a sárga-feketék II. csapatához tartozó Jordi Paulina, aki a múlt héten két góllal debütált a válogatottban. Az FC Zürich játékosa, de a legutóbbi két évet a Juventus második csapatában (Juventus Next Gem) töltötte Liviano Comenencia, a belga élvonalban, a Beverenben futballozik Jearl Margaritha.

A curaçaói válogatottnak az utolsó mérkőzésen legalább egy pont kellett a jamaicaiak ellen, Kingstonban a játékvezető a 94. percben tizenegyest ítélt ellenük – de aztán a VAR javaslatára megváltoztatta a döntését. Szerencse is kell az élethez, szokták mondani.

Curaçao a valaha volt legkisebb lakosságszámú vb-résztvevő lesz, négy magyar város, Budapest, Debrecen, Szeged és Miskolc is népesebb, Péccsel nagyjából egyformán áll. A területe kisebb, mint Hódmezővásárhelyé.

Ilyen kicsi ország még soha nem jutott ki a futball-világbajnokságra!

