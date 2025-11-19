A hosszabbításban lőtt két gól hozta meg a skót vb-álmot

A skótoknak le kellett győzniük a dánokat Glasgow-ban a csoportelsőséghez, és ez ha nehezen is, de összejött nekik. Dánia a 61. perctől emberhátrányban játszott, ezt kihasználva a házigazdák Kieran Tierney és Kenny McLean révén a 93. és a 99. percben is betaláltak, és 4–2-re nyertek.

Az osztrákok házigazdaként 1–1-es döntetlent játszottak Bosznia-Hercegovinával, így megőrizték kétpontos előnyüket a H csoport tabellájának élén keddi riválisukkal szemben, és – ahogyan a skótok is – 1998 után megint kijutottak a vb-re.

A J csoportban Belgiumnak, Észak-Macedóniának és Walesnek is volt esélye az elsőségre. Ebből a trióból a macedónok „húzták a rövidebbet”, hiszen nagy meglepetésre 7–1-re kikaptak Walesben, így még a pótselejtezőről is lemaradtak. A csapatkapitány Harry Wilson mesterhármassal járult hozzá a walesi sikerhez. A belgák 7–0-ra verték Liechtensteint, így sorozatban negyedik alkalommal jutottak ki a vb-re.

Zalaegerszegen nem született gól a fehéroroszok és a görögök meccsén.

Spanyolország kapott gól nélkül várta az utolsó fordulót, amelyben 2–2-es döntetlent játszott a vendég Törökországgal, így most vált hivatalossá a kijutása, ami a jobb gólkülönbsége miatt már eddig is biztos volt.

A spanyolok sorozatban a 26. olyan mérkőzésén vannak túl, amelyen nem kaptak ki a rendes játékidőben. Azóta, hogy az ibériai alakulat tavaly márciusban 1–0-ra alulmaradt Kolumbia legjobbjaival szemben barátságos meccsen, mostanáig húsz győzelmet és hat döntetlent könyvelhetett el.

Ami a tétmérkőzéseket illeti, legutóbb 2023 márciusában kaptak ki, amikor Skócia győzte le őket Európa-bajnoki selejtezőn. Azóta már 31 találkozóból áll a veretlenségi szériájuk (25 győzelem, hat döntetlen), ez pedig minden idők legjobb spanyol sorozata. A „világrekordot” Marokkó válogatottja tartja a vereség nélkül 2018 és 2022 között megvívott 38 mérkőzéssel.

Ami a világbajnoki selejtezőkön mutatott folyamatos eredményességet illeti, Spanyolország folytatta gólszerző sorozatát is: játékosai megszakítás nélkül immár 49 mérkőzésen találtak be legalább egyszer, ami a maga nemében világrekord. A Sevillában elért 2–2-es döntetlen azt is jelenti, hogy az Európa-bajnok csapat a legutóbbi 13 mérkőzésének mindegyikén legalább két gólt szerzett.

A svájciak kijutása remek gólkülönbségük miatt szintén biztos volt, és a Koszovóban elért 1–1-es döntetlennel tették azt hivatalossá.

A 12 európai csoportból az első helyezettek kijutottak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő nyári világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények:

B csoport:

Svédország–Szlovénia 1-1 (0-0)

Koszovó–Svájc 1-1 (0-0)

A végeredmény: 1. Svájc 14 pont, 2. Koszovó 11, 3. Szlovénia 4, 4. Svédország 2

C csoport:

Skócia–Dánia 4-2 (1-0)

Fehéroroszország–Görögország 0-0

A végeredmény: 1. Skócia 13 pont, 2. Dánia 11, 3. Görögország 7, 4. Fehéroroszország 2

E csoport:

Bulgária–Georgia 2-1 (2-0)

Spanyolország–Törökország 2-2 (1-1)

A végeredmény: 1. Spanyolország 16 pont, 2. Törökország 13, 3. Georgia 3 (7-15), 4. Bulgária 3 (3-19)

H csoport:

Ausztria–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-1)

Románia–San Marino 7-1 (3-1)

A végeredmény: 1. Ausztria 19 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 17, 3. Románia 13, 4. Ciprus 8, 5. San Marino 0

J csoport:

Wales–Észak-Macedónia 7-1 (3-1)

Belgium–Liechtenstein 7-0 (3-0)

A végeredmény: 1. Belgium 18 pont, 2. Wales 16, 3. Észak-Macedónia 13, 4. Kazahsztán 8, 5. Liechtenstein 0